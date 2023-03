MOLESTIE SOTTO AL NASSER - IL PRESIDENTE DEL PSG, NASSER AL KHELAIFI, È STATO DENUNCIATO DA UN SUO EX MAGGIORDOMO PER NON AVER RISPETTATO LA LEGGE SUI DIRITTI DEL LAVORATORE - IL MAROCCHINO HICHAM KARMOUSSI HA DENUNCIATO DI AVER LAVORATO IN NERO E DI ESSERE STATO SOTTOPOSTO A INSULTI, VIOLENZE PSICOLOGICHE E MINACCE DA PARTE DEL SUO DATORE DI LAVORO - C'ERA DA ASPETTARSELO, VISTE LE CONDIZIONI DEI LAVORATORI ARRIVATI IN QATAR PER ALLESTIRE LA COPPA DEL MONDO…