Vanoni: "Salvini vuole fare il Ponte e srebbe il più lungo del mondo. Ma chi cazzo se ne frega?" #CTCF pic.twitter.com/8otHU0O5JU — Il Grande Flagello (@grande_flagello) March 3, 2024

chiara ferragni

Fiorello a "VivaRai2!" ha bocciato l'intervista di Chiara Ferragni da Fabio Fazio. «Non è successo nulla, che dovremmo dire? Lei è arrivata, 'come va? Tutto bene'... 'sì, un po' dispiaciuta'... 'vabbè, avete capito male'... ma chi, noi, loro? Manco la crisi con Fedez ha confermato! 'Forse ci sentiremo'...

Dopo la rottura con Elio Lorenzoni e la depressione (a causa dell'addio a Mediaset), Belen volta pagina e pubblica alcuni video nelle sue Instagram stories in cui è stato ripreso lo studio di un set. A dirla tutta, la showgirl ha condiviso con i suoi follower anche un selfie in cui si mostra con una maschera purificante al viso per rinfrescare la sua pelle. “Massaggio drenante prima di tornare sul set dopo un anno. Chiamale emozioni”.

belen

Ps: Qualcuno le ha chiesto di scrivere un libro ma la scio’-girl ha detto che “non lo farà perché lo fanno tutti". Peccato, poteva correre anche lei allo Strega…

Stefano Miele, eliminato dal Grande Fratello, sta facendo una cover di Se t’ amo t’amo, la canzone che Cristiano Malgioglio scrisse decenni orsono per Rosanna Fratello, diventata virale su TikTok. É stato grazie a lui che l’ ha ricordata nel reality che é stata riscoperta. La cantante ora sarà protagonista de I Migliori Anni, lo show condotto da Carlo Conti.

Nessuno si aspettava che la prendesse sul serio, invece Alessandro Cattelan, ospite di Mara Venier, ha detto riferendosi al Festival di Sanremo: “Parliamo dello show più importante del nostro paese. Sanremo è un’istituzione, se qualcuno ti chiama non è che ci devi pensare, devi rispondere presente e vai. È una roba gigantesca, soprattutto per me che ho tenuto un certo tipo di esposizione che non è quella del quotidiano“.

giulia de lellis

Mai visti Fabio Fazio e Luciana Littizzetto così, nemmeno quando hanno ospiti star hollywoodiane. All’ arrivo di Loredana Bertè si sono letteralmente scatenati e l’ hanno investita di affetto. Poi Ornella Vanoni e Bertè sulla copertina di Playboy e tanti non sense divertenti.

Paola Perego ha improvvisamente lasciato la diretta di Citofonare Rai Due e Simona Ventura ha subito spiegato quello che è accaduto: “Paola purtroppo non si è sentita bene, niente di grave, un male di stagione. È dovuta andare a casa, la salutiamo e l’abbracciamo“.

Ai confini della realtà. Anita Olivieri pensa che all’ uscita dalla casa del Grande Fratello sará perseguitata dai fan: “Pensare che le persone mi possano rompere mi pesa”. Io veramente delle volte vado in giro in pigiama, non mi frega niente. E quindi penso di dovermi preoccupare. Anche solo con un pensiero, capisci? Ma mi dà fastidio, mi turba. Questo perché io amo proprio la mia libertà. Io amo il cinema o andare a cena da sola e mi pesa pensare che mi possano rompere! Tantissimo”.

Grande Fratello hot. Anita: Quante “3” hai fatto da quando sei qua Alessio? Alessio: “0 da quando sono qua, è il mio record.” Letizia: “A casa? “ Alessio: “non sono uno che fa tanto autoerotismo in realtà”. Poi la regia censura.

giulia de lellis 4

Nella casa tutti contro Grecia Colmenares. Beatrice Luzzi: “Arrivi in ritardo a tavola? Intento chiedi scusa. Poi ti diciamo di sederti dove c’è posto, tu ti metti zitta e buona e capisci. Non che ti scaldi e dici ‘no, no, no’. Insopportabile, così come è insopportabile che qualcuno le prepari anche il piatto.” E Perla Vatiero: “Non capisco perché fa così, non si smuove“. Poi Alessio Falsone ha dato dell’infantile a Grecia Colmenares.

Due giorni di festa per il compleanno dell’imprenditore Matteo Zoppas. Alba Parietti ha pubblicato degli scatti e dei video mostrando la sua camera all’Hotel Villa Soligo di Farra di Soligo. Con lei anche i giornalisti Costanza Calabrese, Susanna Galeazzi e Dario Maltese oltre al manager di Poste Italiane Fabio Adami, compagno di vita della Parietti.

daniela iavarone martina marrapodi enzo miccio

Il gruppo ha gustato anche i manicaretti dell’Osteria Al Castelletto “Dalla Clemi” a Pedeguarda, come testimonia una foto pubblicata dalla giornalista Calabrese insieme alla “storica” ristoratrice trevigiana. Al compleanno anche il ministro della Giustizia Carlo Nordio, Matteo Marzotto e i Benetton al gran completo.

i 18 anni di Martina Marrapodi sono stati festeggiati con un mega Party a Milano all’hotel Principe di Savoia sotto la regia di Enzo Miccio. La nonna di Martina Daniela Javarone ha voluto regalare alla nipote una serata da sogno il cui ricordo l’accompagnerà per tutta la vita.

Ecco rivelato da Monica Setta a Storie di Donne al Bivio chi furono i “cupidi” di Francesco Totti e Ilary Blasi: “Francesco disse a me e Alessandro Nuccetelli (suo ex marito) che aveva il piacere di conoscere Ilary. Io me ne occupai di meno perché avevo già la bambina e lavoravo tanto. Feci fare di più ad Alessandro e facemmo una cena a casa nostra dove venne Ilary con la sorella, Francesco, io e Alessandro. Così nacque la loro storia”, ha detto Antonella Mosetti.

compleanno matteo zoppas

A TvTalk, Michel Dessì che via Instagram ha così risposto : “Mi hanno appena ribattezzato il Ferragnista (visto le sue continue interviste alla coppia). Stanno disprezzando però ne parlano. L’importante è che se ne parli? Sempre. Vaticanista, quirinalista e ora il Ferragnista. Ci piace però! Ci divertiamo dai“. “Io ne sarei onorato, hanno coniato un termine per te“, gli hanno risposto .

Alfio Dessí e Rosa “Rosy” Stagnitti hanno partecipato alla quinta edizione del Grande Fratello: sono i genitori di Michel Dessí. Nel 2012 lei é stata indagata per favoreggiamento aggravato dalle modalità mafiose nei confronti di presunti affiliati a un clan specializzato nel traffico di droga, estorsione e altre attività criminali.

ornella vanoni

“L’unica cosa che dura meno dei miei correttori sono le mie relazioni”, posta Giulia De Lellis. Tutti a pensare che sia finita con Carlo Beretta anche se la loro relazione dura da quattro anni. Non proprio breve.

antonella mosetti

alba parietti matteo zoppas alba parietti fabio adami