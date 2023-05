17 mag 2023 17:40

ORSINI, UN EGO FARCITO - A “CARTABIANCA” IL BIONDISSIMO PROF ALESSANDRO ORSINI FA IL MARTIRE E SI PARAGONA AI DISSIDENTI RUSSI CHE, IN PATRIA, FINISCONO IN GALERA PER AVER CRITICATO IL REGIME DI PUTIN: “NOI PACIFISTI CI DIVIDIAMO IL COMPITO, IN RUSSIA SI PRENDONO INSULTI E MANETTE, IO MI PRENDO GLI INSULTI IN ITALIA. CERCO DI FARE QUALCOSA PER LE POLITICHE DI PACE” (COSA?) – “ZELENSKY? È INSERITO IN UN…”