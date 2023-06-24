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FLASH! - SARA' PURE UNA "BUFALA" QUELLA DI DAGOSPIA RIGUARDO LA PROSSIMA USCITA DI MARTA FASCINA DA ARCORE, MA LA "VEDOVA" DI SILVIO HA PENSATO BENE DI CHIEDERE A PIERSILVIO, NELLA SUA VESTE DI NUOVO CAPOFAMIGLIA, DI POTER RESTARE A VILLA SAN MARTINO ANCHE NEL CASO IN CUI IL TESTAMENTO NON PREVEDA TALE LASCITO. PER LA "MUTA" DI PORTICI, ARCORE E' UN SIMBOLO POLITICO PER POTER MARCARE IL TERRITORIO. MA LA RISPOSTA DI PIERSILVIO E' STATA SECCA COME UN CASSETTO CHIUSO CON UNA GINOCCHIATA: NO!

FLASH! - AVETE PER CASO NOTIZIE DEL POTENTE MINISTRO DEGLI ESTERI SERGEY LAVROV? FINORA LE AGENZIE HANNO BATTUTO UNA STRIMINZITA NOTA DEL MINISTERO DEGLI ESTERI RUSSO CHE METTE  IN GUARDIA I PAESI OCCIDENTALI DAL VOLERE USARE LA SITUAZIONE INTERNA RUSSA PER "RAGGIUNGERE I LORO SCOPI RUSSOFOBI". "SIAMO CONVINTI -PROSEGUE LA NOTA- CHE IN UN PROSSIMO FUTURO LA SITUAZIONE TROVERÀ UNA SOLUZIONE". ESATTO: I "COMMITTENTI" DI PRIGOZHIN STAREBBERO CONTATTANDO PUTIN PER UN'USCITA ONOREVOLE DAL CREMLINO...

PUTIN MESSO AL MURO DA PRIGOZHIN: UNA DOMANDA E TRE IPOTESI. COME MAI IL PADRE PADRONE DI 27 MILA MERCENARI, FINO A IERI BELLICISTA CHE ACCUSAVA DI INCAPACITA' IL MINISTRO DELLA DIFESA SHOIGU, DICHIARA CHE NON C’ERANO MOTIVI PER INVADERE L’UCRAINA? - IPOTESI: PRIGOZHIN POTREBBE ESSERE STATO STRAPAGATO DALL'INTELLIGENCE OCCIDENTALE PER RIMBOCCARE LA LAPIDE A PUTIN E CHIUDERE COSÌ LA GUERRA IN UCRAINA. SUPPORTARE E ARMARE ZELENSKY STA PESANDO DECINE E DECINE DI MILIARDI, MEJO RICOPRIRE D’ORO PRIGOZHIN FACENDO SCOPPIARE UNA GUERRA INTESTINA - ALTRA IPOTESI: A “COMPRARSI” IL BOSS DELLA WAGNER SAREBBERO I TANTI OLIGARCHI RUSSI CHE NON VEDONO L’ORA, PER I LORO AFFARI FINITI INCAGLIATI A CAUSA DELLE SANZIONI, DI CHIUDERE UNA GUERRA DEMENTE - VIDEO!