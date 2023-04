OTTANTA NOSTALGIA (ARIDATECE L'EDONISMO REAGANIANO!) - AL CINEMA ARRIVANO I FILM SU SUPERMARIO, TETRIS E LE SCARPE JORDAN. LE NUOVE GENERAZIONI SONO OSSESSIONATE DAGLI ANNI '80, PUR NON AVENDO MAI VISSUTO QUEL PERIODO - IL MOTIVO? IL DECENNIO, NONOSTANTE LA GUERRA FREDDA E IL DISASTRO DI CHERNOBYL, È PERCEPITO COME ELETTRIZZANTE E ALLEGRO (MA FORSE E' SOLO PERCHE' IL DECENNIO PRECEDENTE ERA PIENO DI PIOMBO E CADAVERI...) - VIDEO

Estratto dell'articolo di Fulvia Caprara per “la Stampa”

In Italia la fine degli Anni di piombo, il riflusso ideologico, gli yuppies e i paninari, il walkman e le spalline imbottite. E poi ovunque, […] E.T. che indica la sua casa con il dito puntato verso le stelle, Madonna che conquista il globo con Like a virgin, i videogiochi nella loro età dell'oro, grazie all'esplosione, in Giappone, del fenomeno Nintendo e di quel SuperMario Bros (pubblicato nell'85) che oggi diventa film […].

Alla base di tutto, anche di Super Mario Bros il film (dal 5 nei cinema con Universal), c'è una voglia di Anni '80 che attraversa cinema, musica, moda, coinvolgendo le ultime generazioni che, pur non avendo mai vissuto quel periodo, ne hanno avvertito il sapore elettrizzante, allegro, diverso dalla nostra attualità, avvolta in una nube di paure, dalla guerra al disastro ambientale[…]

forse anche per questo Super Mario non ha perso un briciolo del suo fascino: «Mario Bros è il topolino d'Oriente – sorride Claudio Santamaria che presta la voce al personaggio -, ha tutte le caratteristiche dell'ometto caparbio e indistruttibile, del piccoletto che, anche se tutti lo prendono in giro per la sua statura, riesce perché crede in se stesso». Un ottimismo che oggi suona singolare, ma che, allora, coincideva con il clima dell'epoca.

La stessa in cui, come racconta Tetris […] protagonista Taron Egerton, l'imprenditore olandese Henk Rogers superò la cortina di ferro per acquisire i diritti del gioco inventato dal programmatore russo Aleksej Leonidovic Pazitnov. La stessa in cui, a Napoli, come rievoca Sydney Sibilia in Mixed by Erry, poteva succedere che un ragazzo del quartiere Forcella creasse un impero basato sulla vendita di musicassette piratate: «La differenza tra la nostra generazione e quella del film – osserva Giuseppe Arena che, sullo schermo, interpreta uno dei due fratelli di Erry - è che, forse, allora, si lottava molto di più per raggiungere i propri sogni, si è un po' persa quella voglia matta di ottenere quello che si voleva».

[…] E' lo stesso tema intorno a cui ruota Air, la storia del grande salto in cui Ben Affleck, insieme all'amico di sempre Matt Damon, ricostruisce l'avventura che raddrizzò le sorti della Nike, dopo il favoloso ingaggio del leggendario Michael Jordan […] Videogames. musica libera, scarpe che diventano simbolo di orgoglio afro-americano e lotta al razzismo, sono simboli di un'era in cui, come dichiara Matt Damon, poteva davvero succedere che gli «underdog», i meno favoriti dalla sorte, vivessero la loro rivincita. […]

