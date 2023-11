OTTANTA NOSTALGIA DI “STRANGER THINGS” - I FAN NON STANNO PIÙ NELLA PELLE PER VEDERE LA QUINTA STAGIONE, MA NELL’ATTESA GLI SCENEGGIATORI ACCRESCONO LA CURIOSITÀ PUBBLICANDO L’INCIPIT DEL NUOVO INIZIO: “IL SUONO DEL VENTO FREDDO. ALBERI CHE GEMONO. E UNA VOCE DI BAMBINO... CHE CANTA UNA CANZONE FAMILIARE” - DA QUEL MOMENTO SUI SOCIAL SONO ESPLOSE LE IPOTESI DI OGNI TIPO: SARÀ LA VOCE DI MAX CHE CANTA “RUNNING UP THAT HILL” DI KATE BUSH O... - VIDEO

Estratto dell'articolo di Chiara Ugolini per www.repubblica.it

stranger things

Alla domanda qual è il segreto del successo di Stranger Things la scorsa settimana Shawn Levy, che della saga dei fratelli Duffer è il regista e produttore esecutivo fin dalla prima stagione, ci ha risposto: “Non ci sono molte cose che posso vedere contemporaneamente con le mie figlie e mia mamma. Il fatto di poter vedere una serie così insieme e condividerla è qualcosa di raro e bello”. [...]

matthew modine 1

Fatto sta che Stranger Things è diventata una delle serie più viste di sempre, con la sola quarta stagione che ha raggiunto oltre 140,7 milioni di visualizzazioni a livello globale sulla piattaforma e l’attesa per la quinta e ultima stagione è altissima.

casa byers 2

Peccato che (come era già stato per il rinvio causa pandemia) gli appassionati dovranno aspettare ancora un po’ per vederla, prima lo sciopero degli sceneggiatori poi quello degli attori (di cui finalmente si vede la fine grazie all’cccordo stretto tra SAG-Aftra e produttori che deve essere ratificato a breve) ha infatti bloccato le riprese. Nel frattempo per consolare i fan e in occasione dello Stranger Things day (il 7 novembre, giorno in cui Will Byers è scomparso nella prima stagione) gli sceneggiatori hanno pubblicato l’incipit della sceneggiatura: giusto due righe, una frasetta striminzita ma che ha entusiasmato il popolo social della serie.

stranger things quarta stagione

“Il suono del vento freddo. Alberi che gemono. E una voce di bambino... che canta una canzone familiare”. E qui i fan si sono scatenati sarà quella di Max (Running up that hill di Kate Bush) che avevamo lasciato su un letto di ospedale alla fine della scorsa stagione, quella di Will? Henry Creel o chi altro potrebbe essere?

