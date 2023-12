18 dic 2023 16:00

OTTUAGENARI VOLANTI - MENTRE PAUL MCCARTNEY E RINGO STARR DEVONO TUFFARSI NEGLI ARCHIVI E RICORRERE ALL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE PER TROVARE UNA NUOVA CANZONE DA PUBBLICARE, I NEO-80ENNI MICK JAGGER E KEITH RICHARDS CONTINUANO A SFORNARE ALBUM E A SCATENARSI SUL PALCO COME DUE RAGAZZINI - LA LONGEVITÀ DEGLI "STONES" È UN FENOMENO DA STUDIARE - CON TUTTO L'ALCOL E LE DROGHE CHE SI SONO CALATI, NESSUNO CI AVREBBE SCOMMESSO, COME AMMESSO DALLO STESSO RICHARDS: "I MEDICI CHE MI HANNO DETTO DI SMETTERE SONO TUTTI MORTI…"