OZZY, TI TOCCA FARE DA SOLO! – SHARON OSBOURNE, MOGLIE DEL CANTANTE, RIVELA DI NON AVER PIÙ VOGLIA DI FARE SESSO CON IL MARITO E, CHE QUANDO LUI GLIELO CHIEDE, GLI RISPONDE: “DOBBIAMO PROPRIO?” - OZZY OSBOURNE, IN PASSATO, È STATO IN CURA PER LA SUA DIPENDENZA DAL SESSO - TRA LE DONNE CON CUI SI È CONCESSO DELLE FUITINE EXTRA-MATRIMONIALI CI SONO: 2 MASSAGGIATRICI, LA SUA PARRUCCHIERA, UNA TEENAGER RUSSA E UNA CUOCA...

DAGONEWS

Sharon Osbourne aiuta Ozzy a salire in macchina

Sharon Osbourne ha confessato di non avere più voglia di fare sesso con suo marito Ozzy, e rivela la sua reazione quando lui le propone di fare l'amore. L'ex giudice di X Factor, 71 anni, è rimasta al fianco del marito mentre lui era in trattamento per dipendenza sessuale, a seguito di una serie di relazioni extraconiugali nel corso del loro matrimonio.

Sharon ha discusso di come non senta più il bisogno di fare l’amore con suo marito, con cui è sposata da 40 anni, e dice: "dobbiamo proprio?" quando lui ci prova. È stata citata dal Daily Star dicendo: "Non c'è niente da cui (Ozzy) non sia dipendente. Voglio dire, è nel suo carattere."

ozzy e sharon osbourne 9

Le relazioni extraconiugali di Ozzy hanno incluso avventure con la sua parrucchiera, due massaggiatrici, una teenager russa e una cuoca. Solo tre anni fa, Sharon si vantava di fare ancora sesso con Ozzy "due volte a settimana" durante una partecipazione al programma "The Talk".

Durante una conversazione sul desiderio sessuale delle donne con l'età con le co-conduttrici Eve, Sheryl Underwood e Carrie Anna Inaba, Sharon si è confidata sulla sua vita sessuale.

ozzy e sharon osbourne 8

Sheryl ha chiesto a Sharon: "Quante volte al giorno tu e Ozzy lo fate? Quante volte Ozzy ti sorprende in cucina?” Sharon ha risposto: "Tutti sanno che siamo ipersessuali, non è un segreto. Lui ne aveva abbastanza per tutti... gli piaceva condividere."

Ha aggiunto: "Ora è meno frequente. Prima era tre volte al giorno, ma ora molto meno. Diciamo un paio di volte a settimana. Il che è normale in una relazione lunga."

ozzy e sharon osbourne 6

Le dichiarazioni di Sharon arrivano dopo che lei e Ozzy hanno pregato la loro figlia Kelly, 39 anni, di non ricorrere alla chirurgia plastica quando raggiungerà i 40 anni.

