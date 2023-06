AL PACINO, CHE SPERMINATOR! - L'ATTORE SAREBBE RIMASTO SCIOCCATO DALLA NOTIZIA CHE DIVENTERÀ PADRE PER LA QUARTA VOLTA, A 83 ANNI: ERA CONVINTO DI NON POTER AVERE FIGLI A CAUSA DI UN PROBLEMA ALLA TIROIDE E IL RAPPORTO TRA LUI E LA 29ENNE NOOR ALFALLAH ERA GIÀ FINITO AL MOMENTO DELLA SCOPERTA DELLA GRAVIDANZA - PACINO HA QUINDI CHIESTO UN TEST DEL DNA PRENATALE MA DALL'ESAME È USCITO CHE IL PARGOLETTO È EFFETTIVAMENTE SUO…

noor alfallah al pacino 4

Estratto dell'articolo di Giovanni Gagliardi per www.repubblica.it

La notizia che avrà presto un figlio è stata presa dall’83enne Al Pacino in modo tutt'altro che positivo. Secondo Tmz e Showbiz 411, la gravidanza della 29enne Noor Alfallah è stata una vera doccia gelata per l'attore, che riteneva impossibile poter mettere incinta una donna per problemi di salute e si è sottoposto al test del Dna.

noor alfallah 1

I problemi di salute

"Gli avvocati ci stanno lavorando da mesi" dicono alcune fonti sottolineando che Al Pacino non può avere figli per un problema alla tiroide e, quindi, è rimasto "molto sorpreso" da questa notizia.

"È un casino"

noor alfallah al pacino 2

Inoltre, i due non solo non avrebbero una relazione, ma non avrebbero neanche cercato intenzionalmente di avere un figlio insieme: "È un casino", spiega Showbiz 411 aggiungendo che il rapporto tra i due era già finito al momento della scoperta della gravidanza, tanto che Noor non avrebbe comunicato la notizia all’attore per le prime 11 settimane.

Al Pacino da Felix con Noor Alfallah 9

La verità

"Ci è stato detto che Al non aveva idea fino a 2 mesi fa che la ragazza fosse incinta - spiega Tmz - e quando lo ha scoperto è rimasto scioccato". Il sito conclude spiegando che Noor è stata obbligata a fare il test. E la verità è che, quello in arrivo, sarà il quarto figlio di Al Pacino.

