Marco Antonellis per Dagospia

A poco più di quindici giorni dalla presentazione dei palinsesti televisivi, in Rai è tutto un via vai di rumors e indiscrezioni. Vediamo le più interessanti.

Monica Setta ed Eleonora Daniele: a quanto apprende Dagospia, la Daniele avrebbe manifestato malumore all'Ad Salini per la mezz'ora di programma che dovrebbe condurre Monica Setta, ovvero la striscia mattutina di economica – programma per il quale in Rai avevano pensato anche a Myrta Merlino e Annalisa Bruchi – visto che sottrarrebbe tempo a ''Storie Italiane'', uno dei pochi programmi del daytime ad aver segnato una crescita negli ascolti della stagione appena trascorsa.

Come finirà? Di sicuro per la Rai quella striscia di economia mattutina è molto importante, e lo è anche per il governo dato il target famiglie. La trasmissione nasce, nell'idea di Salini, per accompagnare l'approvazione della prossima manovra economica, e spiegare la finanziaria del governo gialloverde alla gente. Ma la battaglia dei palinsesti è appena all'inizio e c'è da giurarci, si chiuderà solo all'ultimo momento utile. Anche Caterina Balivo, ad esempio, non sarebbe più sicurissima di essere confermata alla conduzione del suo programma l'anno prossimo.

Così come l'ex Miss Italia Daniela Ferolla che potrebbe lasciare Linea Verde (per un altro contenitore della domenica mattina). Ad Unomattina, insieme a Poletti il prossimo inverno dovrebbe arrivare la Marzoli con la Fialdini spostata su Rai Tre. Tiberio Timperi confermato a Unomattina in famiglia con Ingrid Muccitelli.

Questione Festival di Sanremo: Amadeus è sempre in pole position anche se non c'è ancora nulla di firmato tanto che nei giorni scorsi si era fatta anche l'ipotesi, sembrerebbe poi sfumata, di Alessandro Cattelan. Mara Venier, come Dagoanticipato, dovrebbe avere uno spazio maggiore con la sua Domenica In mentre ormai non si parla più del ritorno in Rai di Massimo Giletti.

Per la Vita in diretta la coppia prescelta dovrebbe essere Cuccarini-Matano. Su Rai Due si punta forte su Enrico Brignano: per lui ci dovrebbero essere diverse serate come anche per Rocco Papaleo e Sergio Rubini che dovrebbero avere un programma tutto loro.

