RISATE A 5 STELLE - L’ENNESIMA PROVA CHE I COMICI SONO STATI SOPPIANTATI DAI POLITICI. LA NEO COPPIA PAOLA TAVERNA E IL SENATORE GIANLUCA CASTALDI, PER SPIEGARE IN COSA CONSISTE LA MANOVRA ECONOMICA, HANNO CERCATO DI IMITARE IL FORMAT DI ‘’CAMERA CAFÈ’’ – LUCA BIZZARRI: “NON SANNO RECITARE. A GIUDICARE DALL’ULTIMA BATTUTA, NON SANNO CONIUGARE I VERBI IN ITALIANO" (PERÒ, A DIFFERENZA DI LUI, FANNO RIDERE…) - VIDEO