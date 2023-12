PANCIONI E COJONI – SIENNA MILLER FINISCE NEL TRITACARNE DEGLI “HATER” DOPO AVER ANNUNCIATO DI ESSERE INCINTA DELLA SECONDA FIGLIA A 41 ANNI CON UN COMPAGNO DI 14 ANNI PIU’ GIOVANE DI LEI: “È IRRESPONSABILE, POVERA BAMBINA” – L’ATTRICE RISPONDE AI CRITICI ACCUSANDO LA LORO IPOCRISIA: “CI SONO DEI DOPPI STANDARD” – IL RIFERIMENTO È A STAR COME AL PACINO E ROBERT DENIRO, DIVENTATI PAPA’ A 80 ANNI SUONATI (MA ANCHE AI DUE ATTORI HANNO RIVOLTO CRITICHE FURIOSE)

Cosa disturba di più? Che Sienna Miller sia incinta della seconda figlia a 41 anni o che il padre sia l'attore Oli Green di 14 anni più giovane di lei? Si potrebbe chiudere qui la questione, con la formula di assoluzione piena: il fatto non sussiste. Invece, purtroppo no. […]

I soliti odiatori hanno definito l'attrice una «irresponsabile» e la bambina che nascerà una «poverina». Sienna ha le idee molto chiare al riguardo e ha sfoggiato il suo pancione sul red carpet con un vestito bianco Schiaparelli e poi si è fatta fotografare, incintissima (è alla 31ª settimana) su una provocatoria copertina di Vogue, immagini corredate di chilometrica intervista che dura un mese e vari incontri e pranzi, tra Londra e New York.

Il Sienna Miller pensiero si riassume in questa dichiarazione: «Credo che le persone siano maggiormente a proprio agio con un modo di vivere che esiste da moltissimi anni ma che è misogino e patriarcale. Si critica il fatto che sia una donna che ha una relazione con un uomo più giovane oppure il fatto che sia rimasta incinta a 40 anni. Ci sono dei doppi standard, ma credo che le persone non si pongano nemmeno il problema. È tutto molto banale».

Meglio non lo poteva dire e quindi il suo ostentare pancia, nuovo fighissimo compagno e gravidanza a 41 anni sono una rivendicazione di libertà, potremmo dire di banalità della normalità, visto che tra l'altro è rimasta incinta per caso (così almeno dice e non c'è motivo di non crederle). Eppure a qualcuno non piace. Ci sono uomini, famosi e non, che procreano a età inverosimili e stanno con donne che potrebbero essere loro figlie e talvolta nipoti, ma quello non crea sconcerto, perché si è sempre visto. Ma se lo fa una donna, allora non va bene. […]

«Mi piacerebbe arrivare al punto in cui non sentire più il bisogno di scherzare sul fatto di essere più vecchia e di avere un bambino, per dimostrare che sono ironica». E sa benissimo che l'età per le donne è sempre una trappola: nel 2023 sembra che le donne debbano ancora comportarsi in modo consono «alla loro età», qualunque cosa significhi, dice. «Immagino che possa essere difficile per le persone farsene una ragione, ma tra noi ci sono solo gioia ed amore. Non credo che si possano fare leggi sulle questioni di cuore. Sicuramente io non ne sono mai stata capace». […]

