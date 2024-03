PANICO AL GRANDE FRATELLO: UNA PENTOLA È ANDATA A FUOCO E SI È RISCHIATA LA CATASTROFE – DUE CONCORRENTI, ROSY E FEDERICO, STAVANO CUCINANDO LA PASTA QUANDO SI SONO ACCORTI CHE QUALCOSA STAVA BRUCIANDO. A QUEL PUNTO I DUE SI SONO ALLONTANATI IMPAURITI E HANNO CERCATO DI SPEGNERE LE FIAMME. FEDERICO HA PROVATO A SOFFIARCI SOPRA SENZA RISULTATO. A QUEL PUNTO HA LANCIATO VIA IL COPERCHIO INFUOCATO E…

Da www.leggo.it

Grande Fratello, paura e fuoco nella casa: un piccolo incendio ha terrorizzato i concorrenti [...] Ha preso fuoco il coperchio di una pentola in cucina, mentre Rosy e Federico stavano cucinando la pasta. I due concorrenti si trovavano davanti ai fornelli in cucina. A un certo punto Rosy è andata a prendere il coperchio per poter tappare la pentola, però si è accorta che il manico di plastica aveva preso fuoco.

Subito Rosy e Federico si sono allontanati impauriti e hanno cercato di spegnere le fiamme. Federico ha provato a soffiarci sopra, ma senza ottenere alcun risultato. Ha quindi lanciato via il coperchio infuocato per allontanarlo. Così Rosy è andata dall’altra parte del bancone della cucina e ci ha soffiato sopra. Poi è intervenuto Federico gettando un panno sopra per togliere il fumo: attimi di panico e preoccupazione che le fiamme non divampassero nel resto della casa.