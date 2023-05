PANICO TRA I PIPPAROLI: ANGELA WHITE È PRONTA AD APPENDERE LE POPPE AL CHIODO – LA BOMBASTICA ATTRICE PORNO, DOPO 900 FILM GIRATI, VUOLE ABBANDONARE LA SUA CARRIERA PER APPROFONDIRE I SUOI STUDI ACCADEMICI (SIC!) - NEL 2013 LA SIGNORINA FU “VITTIMA” DI UN ARNESE PARTICOLARMENTE GENEROSO CHE L’HA PENETRATA TROPPO A FONDO ED È DOVUTA ANDARE IN OSPEDALE: “LA MIA APPENDICE STAVA PER SCOPPIARE…”

Angela White è una delle attrici porno più in voga negli Stati Uniti, ma la sua carriera potrebbe essere agli sgoccioli. L'attrice a luci rosse è pronta a voltare le spalle all'industria dell'hard per intraprendere una nuova carriera, legata allo studio e alla ricerca...

Dopo più di 900 film, l'attrice di Brazzers - nota casa di produzione del porno - sembra essere sicura. Nell'ultimo periodo, infatti, è apparsa molte volte in televisione e su alcuni podcast per raccontare che è pronta al grande salto, verso il mondo accademico.

E, come se non bastassero le sue parole, nell'ultima settimana ha parlato a una conferenza presso l'Università della California, a Santa Barbara. Un incontro che ha celebrato con un post su Instagram dove si vede in compagnia della professoressa di scienze sociali e studi dei media. «La ricerca accademica rimane un mio interesse e qualcosa a cui desidero tornare in futuro», ha scritto nella didascalia la pornostar. […]

L'attrice ha raccontato di un incidente avuto sul set. Nel 2013 durante la registrazione di un film, la donna è stata portata d'urgenza in ospedale. Le dimensioni del partner erano davvero spropositate e ha rischiato che la sua appendice scoppiasse. «Non ci sono prove mediche che il suo pene gigante abbia influito, ma stavo per morire».

