Lettera a Paolo Di Paolo a Dagospia

Caro Dago, è vero, si fa fatica a vendere: e superare le cinquemila copie è già un traguardo notevole per molti autori e autrici. Ma se è vero, come pare sia vero, che anche Ilary ha venduto sulle ottomila copie nonostante che sia llary, be’, capirai se uno scrive un romanzo e non è né Volo né uno/a capace di scrivere un romance.

Questo solo per dire che se poi si partecipa in massa allo Strega non deve stupire: è uno dei pochissimi premi che riesce ad allargare il pubblico. I giornali non ci riescono più, TikTok va per conto suo… Per fortuna che c’è lo Strega. Anche se a te sembra mesto…

