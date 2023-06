LA PARABOLA DISCENDENTE DELLA CNN È UN ESEMPIO LAMPANTE DI COSA SONO OGGI I MEDIA: FUNZIONA SOLO LA CONTRAPPOSIZIONE PERMANENTE – FINCHÉ C’È STATO TRUMP ALLA CASA BIANCA, LA TV VIA CAVO MACINAVA ASCOLTI SOLO DANDO CONTRO AL PUZZONE. POI, DECADUTO IL TYCOON, SONO ARRIVATI I GUAI – L’AD DIMISSIONARIO, CHRIS LICHT, AVEVA PROVATO A SPOSTARE A DESTRA LA LINEA, ED È STATO MACIULLATO DALLA REDAZIONE “DE’ SINISTRA”…

David Zaslav, presidente e amministratore delegato di Warner Bros. Discovery, voleva una Cnn che costasse meno, che fosse più moderata e centrista e che recuperasse parte del pubblico conservatore che nella stagione trumpiana aveva preso a considerare l’emittente una propalatrice di fake news.

Tredici mesi fa, aveva scelto come guida […] Chris Licht, un giornalista e produttore televisivo di cinquant’anni e di successo, creando un inevitabile terremoto nella redazione e nel management dell’emittente (e della sua società che possiede la Cnn) ma con un mandato chiaro, ambizioso e complicatissimo.

Un paio di giorni fa, Zaslav ha licenziato Licht: la missione è fallita, sia dal punto di vista finanziario sia da quello politico-ideologico. Licht ha fatto degli errori, non ha mai conquistato il cuore della redazione – dovendo tagliare i costi, quindi licenziare, e intanto infilare in gola la pillola del trumpismo, è comprensibile – ed è sempre sembrato l’uomo messo lì dal padrone per trasformare la Cnn in una “Fox News Lite”.

Ma al di là degli sbagli, […] Licht ha cercato una risposta a domande che si pongono tutti quelli che fanno informazione, non soltanto negli Stati Uniti: si può essere imparziali in un’epoca così emotiva e partisan? I media possono ricostituire la fiducia del pubblico, andando oltre le divisioni politiche?

Quanto spazio bisogna dare a personaggi come Donald Trump, che sono estremi ed eversivi ma sono anche popolari, quindi rappresentano una parte dell’elettorato che potrebbe tornare rilevante? Cosa fai, ignori la loro esistenza, o drammatizzi la loro sconvolgente esistenza? Scrive Politico: “Licht alla fine ha dimostrato di non avere delle risposte. Ma di fatto non ce le ha nessuno”.

La crisi della Cnn non si risolverà cercando un sostituto a Licht: i problemi di fondo, che non sono soltanto specifici di un’emittente che pure ha conti in grave dissesto, restano. In questa saga, […] un ruolo determinante l’ha avuto un articolo pubblicato sull’Altantic da Tim Alberta, […] intitolato “Dentro al tracollo della Cnn” […]. […] Ma non perché Alberta abbia rivelato chissà quale insostenibile scandalo o complotto o manovra: lui racconta la storia di una missione andata male.

[…] il messaggio finale è ben più ampio e devastante del disastro specifico di un’emittente […] in declino: non si riesce a creare uno spazio di dibattito moderato in cui idee diverse possano dialogare, confrontarsi, magari trovare piccoli punti d’incontro.

La logica della contrapposizione permanente, delle tifoserie che di fronte ai canti degli avversari alzano la voce e diventano più aggressive, del con-me-o-contro-di-me ha annichilito non soltanto la capacità di trovare un’intesa ma prima ancora la capacità di conversare con qualcuno che non la pensi come te. Le regole di convivenza democratica sono saltate: non si trova il modo di restaurarle né di costruirne di nuove.

A parte i grandi odiatori di Licht e di Zaslav, molti sostengono che lo slancio per riposizionare la Cnn fosse corretto, oltre che necessario. Lo stesso Alberta scrive: “[…] La teoria di Licht sulla Cnn, su cosa fosse andato storto, come aggiustare le cose e perché farlo, avrebbe potuto risollevare l’intero settore, e aveva molto senso. L’esecuzione di quella teoria? Questa è un’altra storia”.

donald trump kaitlan collins cnn town hall

Licht spiega questi princìpi applicandoli a Trump, perché la “nuova Cnn” è proprio prendere le misure al trumpismo, dopo gli anni di scontri livorosi con l’ex presidente che portarono ascolti strepitosi ormai sbiaditi. Dice: “Se ogni cosa è un 11 su una scala da 0 a 10, significa che quando accade qualcosa di veramente terribile, rimaniamo insensibili. Questa è stata la strategia di Trump”, e i media sono caduti nella sua trappola. […]

