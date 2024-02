LA PARACULATA DI FIORELLO! LO SHOWMAN DEFINISCE “TERRIFICANTE” LA GAG CON TRAVOLTA MA NON POTEVA PENSARCI PRIMA DI FARLA? AMADEUS: “NESSUN TRANELLO. TRAVOLTA È STATO AVVISATO DI TUTTO E MAI COSTRETTO A FARE DELLE COSE. QUESTE GAG FANNO PARTE DELLA STORIA DELLA COMICI. JOHN TRAVOLTA DA FIORELLO TANTI ANNI FA FECE IL DELFINO…” – SUL PRESUNTO CASO DI PUBBLICITA’ OCCULTA, LA RAI AMMETTE: “NON OSCURARE IL LOGO DELLE SCARPE DI TRAVOLTA È STATO UN ERRORE. IL CACHET? UN RIMBORSO SPESE, BASSO" – IL DIRETTORE CIANNAMEA: "NESSUN ACCORDO COMMERCIALE CON TRAVOLTA" - AMADEUS: "NON SO NEANCHE LA MARCA. COME POTETE IMMAGINARE CHE FACCIA PROMOZIONE ALLE SCARPE DI TRAVOLTA? NON CREIAMO POLEMICHE SU QUESTE STRONZATE" - VIDEO

giovanni giravolta si fa pagare un botto di soldi poi non firma la liberatoria per trasmettere il ballo del qua qua. noi su twitter: #Sanremo2024 pic.twitter.com/XcA1ovxJmP — ¥le | sanremo era ? ?? (@yleniaindenial1) February 8, 2024

travolta fiorello amadeus

Amadeus: «Su Travolta stiamo creando un caso dove invece non c’è» Amadeus: «Non so neanche la marca delle scarpe, come potete immaginare che io faccia promozione a un paio di scarpe di Travolta? Il Fantasanremo è questo». Così Amadeus in conferenza stampa, rispondendo a una domanda su una presunta pubblicità occulta legata all’esibizione dell’attore.

Rai: «A John Travolta un rimborso spese basso»

Il cachet per l’ospitata di John Travolta al Festival di Sanremo? «Si è trattato di un rimborso spese, basso»: risponde così la Rai in conferenza stampa sulla polemica relativa alla somma consegnata a Travolta per la sua partecipazione al Fetival.

Rai: «Nessun accordo commerciale con Travolta »

«Con John Travolta nessun accordo di carattere commerciale». Lo dichiara il direttore Intrattenimento Prime Time della Rai, Marcello Ciannamea, rispondendo a una domanda sull’ipotesi di pubblicità occulta per il marchio di scarpe che indossava e che non è stato oscurato. «Solo un accordo editoriale. Nessuno ha notato le scarpe e non c’è stata nessuna volontà di fare inquadrature particolari sui piedi», ha aggiunto la vicedirettrice Federica Lentini.

«Non oscurare il logo delle scarpe di Travolta un errore»

amadeus in gai mattiolo

«Nessuno di noi ha notato le scarpe perché Travolta è entrato in camerino e uscito subito. Non oscurare il logo è stato un errore», viene specificato in conferenza stampa nell’incontro con i giornalisti.

Amadeus sullo sketch di John Travolta: «Mi sono divertito tantissimo»

«Mi sono divertito tantissimo, Travolta avvisato di tutto e mai costretto a fare delle cose. Tutto quello che è accaduto è stato condiviso, nessuna sorpresa nessun tranello, Fiorello è il più grande showman italiano, fa parte dell’ironia far fare a persone cose che non penserebbero mai. Pensate a quello che fa in America Jimmy Fallon. Tutto fa parte di una gag che magari sul momento non ha avuto un’espressione adeguata», dice Amadeus sul «caso» John Travolta. «Travolta aveva piacere di venire al Festival di Sanremo. Gli abbiamo detto che avremmo voluto giocare con lui».

Mannino: «In Rai certe volte ci si autocensura»

Teresa Mannino: «Sono felice, sono una scheggia impazzita»

travolta fiorello amadeus

Teresa Mannino scherzando dice: «Questa sera posso fare quello che voglio e non mi possono fermare, tanto siamo live»

L’elenco della serata con i cantanti e le presentazioni

1 - Il Tre presentato da Loredana Bertè

2 - Maninni presentato da Alfa

3 - Bnkr44 presentati da Fred De Palma

4 - Santi Francesi presentati da Clara

5 - Mr. Rain presentato da Il Volo

6 - Rose Villain presentata da Gazzelle

7 - Alessandra Amoroso presentata da Dargen D’Amico

8 - Ricchi e Poveri presentati da BigMama

9 - Angelina Mango presentata da Irama

10 - Diodato presentato da The Kolors

11- Ghali presentato da Mahmood

12 -Negramaro presentati da Emma

13 - Fiorella Mannoia presentata da Annalisa

14 -Sangiovanni presentato da Renga e Nek

15 - La Sad presentati da Geolier

Amadeus: «Il risultato di ieri è stato clamoroso»

JOHN TRAVOLTA AMADEUS

Amadeus è più che soddisfatto dei risultati della seconda serata di Sanremo, che ha raccolto il 60.1% di share. «Dire che sono felice è poco, il 60% è un risultato clamoroso, non si è mai verificato se non l’anno scorso, non abituiamoci. Quando feci il primo festival mi dissero che mettere il 5 davanti alla seconda serata sarebbe stato clamoroso, pensare di fare per due sere il 60% è meraviglioso». Tra l’altro, sottolinea ancora il direttore artistico, «è cambiato il regolamento: ieri tutte e 15 le canzoni erano state già ascoltate, eppure questo non ha evitato al 60% del pubblico di seguire la serata».

«Clamorosi» anche i dati «della partenza della musica, i dati Fimi sono altissimi». Ma soprattutto, ci tiene a sottolineare Amadeus, «ieri è stata scritta una delle pagine più importanti della storia del festival: Allevi ci ha insegnato qualcosa che forse ognuno di noi sa, ma condividerla con tutti non è da sottovalutare». «Sono orgoglioso del festival, sono dati clamorosi, non smetterò mai di ringraziare la musica, perché il 60% lo hanno fatto i cantanti», sottolinea.

JOHN TRAVOLTA AMADEUS FIORELLO