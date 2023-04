1 apr 2023 16:40

PARMA ALL’OPERA - ALESSIO VLAD NOMINATO DIRETTORE ARTISTICO DEL TEATRO REGIO DI PARMA - ARTEFICE CON CARLO FUORTES DELLO SFOLGORANTE NUOVO CORSO DEL COSTANZI, L'OTTIMO VLAD COME DAGO-RIVELATO HA LASCIATO DOPO 14 STAGIONI IL TEATRO DELL’OPERA DI ROMA IN SEGUITO A UNA "COLLISIONE" CON IL PRESIDENTE DEL TEATRO FRANCESCO GIAMBRONE CHE HA ASSUNTO COME ''CONSULENTE PER LA PROGRAMMAZIONE ARTISTICA'' ALESSANDRO DI GLORIA. UN INCARICO CHE NON POTEVA NON PESTARE I PIEDI NEL TERRITORIO DI VLAD - IL LUNGO RAPPORTO TRA GIAMBRONE E DI GLORIA E LO SFAVILLANTE CURRICULUM DI VLAD