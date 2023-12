18 dic 2023 16:09

LE PAROLE SONO IMPORTANTI...PER IL CERVELLO! – SECONDO UNA RICERCA SCIENTIFICA DELL'UNIVERSITA’ DI BORDEAUX, IL QUOZIENTE INTELLETTIVO MEDIO DELLA POPOLAZIONE È IN CONTINUA FLESSIONE DAL 1975 A OGGI. E QUESTO È COLPA ANCHE DELL’IMPOVERIMENTO DEL LINGUAGGIO. UN PROBLEMA AGGRAVATO DALLA DIFFUSIONE DELLA COMUNICAZIONE DIGITALE – PER GLI SCIENZIATI, BUONA PARTE DELLA VIOLENZA VERBALE PUBBLICA E PRIVATA DERIVA DALL’INCAPACITÀ DI ESPRIMERE I PROPRI SENTIMENTI E LE PROPRIE RAGIONI IN UNA FORMA COMPLESSA...