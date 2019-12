PARTE BENE ''OGNUNO È PERFETTO'' SU RAI1 (20,7%) - LA D'URSO AL 13,1% - RAI2 CON MAURIZIO BATTISTA (5,6%) - ''REPORT'' STRONG (8,9%) - PORRO (5,4%) - LA7 (2,5%) - MORENO (2,7%), PALOMBA (5,9-4,9%), GRUBER (6,4%) - RAI2 CROLLA CON IL PARLAMENTO E L’EREDITÀ FA RECORD (26,9%) - MALE ANCHE AL MATTINO LE TECHE MEDIASET - E.DANIELE (20,4-17,5%) - 'FORUM' (15,6%), ISOARDI (13,8%) - 'FRONTIERE' (9%), BENE IANNACONE (7,5%)

Nella serata di ieri, lunedì 16 dicembre 2019, su Rai1 Ognuno è Perfetto ha conquistato 4.617.000 spettatori pari al 20.7% di share. Su Canale 5 – dalle 21.43 all’1.20 – Live – Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 2.080.000 spettatori pari al 13.1% di share. Su Rai2 Natale a Casa Battista ha interessato 1.270.000 spettatori pari al 5.6% di share. Su Italia 1 Pan – Viaggio sull’isola che non c’è ha intrattenuto 1.272.000 spettatori (5.5%). Su Rai3 Report ha ottenuto 2.073.000 spettatori pari all’8.9% (presentazione di 13 minuti: 1.356.000 – 5.1%).

Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 979.000 spettatori con il 5.4% di share. Su La7 Grey’s Anatomy ha registrato 570.000 spettatori con uno share del 2.5% (presentazione di 24 minuti: 556.000 – 2.1%). Su Tv8 Spectre ha ottenuto 565.000 spettatori con il 2.8%. Sul Nove Pizza Hero – La Sfida dei Forni ha realizzato 290.000 spettatori con uno share dell’1.3%. Sul 20 Assassins segna 281.000 e l’1.3%. Su Iris Out of Sight raccoglie 474.000 spettatori e il 2.1%. Su La5 Il miracolo di Natale di Maggie ha raccolto 546.000 spettatori con il 2.2%. Su Rai Premium Private Eyes ottiene 139.000 spettatori e lo 0.6%. Su Fox Life Grey’s Anatomy raccoglie 207.000 spettatori e l0 0.8%. Su Sky Sport Serie A Cagliari – Lazio segna 598.000 spettatori e il 2.4%.

Ascolti TV Access Prime Time

Basso il TG2 Post.

Su Rai1 I Soliti Ignoti ottiene 5.562.000 spettatori con il 21.4%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.449.000 spettatori con uno share del 17.1%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 703.000 spettatori con il 2.7%. Su Italia1 CSI Miami ha registrato 1.444.000 spettatori con il 5.7%. Su Rai3 Rai Parlamento Speciale raccoglie 937.000 spettatori con il 3.9% mentre la soap Un Posto al Sole ha appassionato 1.706.000 spettatori pari al 6.6%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.457.000 individui all’ascolto (5.9%), nella prima parte, e 1.273.000 spettatori (4.9%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.641.000 spettatori (6.4%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 649.000 spettatori con il 2.5%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 519.000 spettatori con il 2%.

Preserale

Rai2 crolla con il Parlamento e L’Eredità segna risultati record.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto un ascolto medio di 3.716.000 spettatori (22.6%) mentre L’Eredità ha raccolto 5.396.000 spettatori (26.9%). Su Canale 5 Conto alla Rovescia – Presentazione ha raccolto 2.177.000 spettatori (13.9%) mentre Conto alla Rovescia ha interessato 3.256.000 spettatori (16.8%). Su Rai2 Rai Parlamento Speciale ha raccolto 295.000 spettatori (1.4%) mentre Lol – dalle 20.26 alle 20.32 – ha diveruto 546.000 spettatori (2.3%).

Su Italia1 Studio Aperto Mag ha informato 626.000 spettatori (3.6%). CSI Miami ha totalizzato 963.000 spettatori (4.5%). Su Rai3 Blob segna 1.189.000 spettatori con il 5.2%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 635.000 individui all’ascolto (4.1%), nella prima parte prima del Tg, e 917.000 spettatori (4.2%), nella seconda parte. Su La7 Mr Nat ha appassionato 175.000 spettatori (share dell’1.1%). Su Tv8 Cuochi di Italia raccoglie 481.000 spettatori con il 2.2%.

Daytime Mattina

Male anche al mattino 100 di Questo Giorno.

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 923.000 telespettatori con il 17.9%. La prima parte di Storie Italiane ha ottenuto 1.037.000 spettatori (20.4%). Su Canale5 Emilie Richards – Un Piccolo Paradiso ha intrattenuto 498.000 spettatori (9.5%). Su Rai 2 Radio 2 Social Club ha raccolto 220.000 spettatori con il 4.1%. Su Italia 1 The Mentalist ottiene un ascolto di 189.000 spettatori pari al 3.6% di share. Su Rai3 Agorà convince 531.000 spettatori pari al 9.6% di share (presentazione: 456.000 – 7.6%). A seguire Mi Manda Rai3 segna 365.000 spettatori con il 7.1%. Su Rete 4 100 di Questo Giorno raccoglie 74.000 spettatori e l’1.5%. A seguire Sai Cosa Mangi? ha ottenuto 83.000 spettatori e l’1.7%. Un Detective in Corsia registra una media di 108.000 spettatori (2%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 283.000 spettatori con il 5.2%. A seguire Coffee Break ha informato 337.000 spettatori pari al 6.6%.

Daytime Mezzogiorno

Bene Rai3.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha ottenuto 1.043.000 spettatori (17.5%). La Prova del Cuoco ha raccolto 1.547.000 spettatori con il 13.8% di share. Su Canale 5 Forum arriva a 1.248.000 telespettatori con il 15.6%. Su Rai2 Cerimonia Consegna Collari d’Oro al Quirinale raccoglie 303.000 spettatori con il 3.8%. Su Italia 1 Bones raccoglie 248.000 spettatori con il 3.8%.

Sport Mediaset ha ottenuto 1.208.000 spettatori con l’8.3%. Su Rai3 Tutta Salute ha interessato 522.000 spettatori con l’8.7%. Il TG3 delle 12 ha ottenuto 1.102.000 spettatori (12.5%). Quante Storie ha raccolto 947.000 spettatori (7.5%). Su Rete4 Ricette all’Italiana ha raccolto 139.000 spettatori con il 2.3%, nella prima parte, e 293.000 spettatori (2.6%), nella seconda parte in onda dopo il tg. La Signora in Giallo ha ottenuto 628.000 (4.4%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 421.000 spettatori con share del 7% nella prima parte, e 623.000 spettatori con il 5.5% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Daytime Pomeriggio

Solito flop per Vite da Copertina.

Su Rai1 Vieni da Me ha convinto 1.744.000 spettatori pari al 12.7% della platea. Il Paradiso delle Signore segna 1.501.000 spettatori e il 13.4%. La Vita Diretta ha raccolto 1.834.000 spettatori con il 14.3% (presentazione: 1.293.000 – 11.4%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.591.000 spettatori con il 17.6%. Una Vita ha convinto 2.499.000 spettatori con il 17.4% di share. A seguire Uomini e Donne ha ottenuto 2.627.000 spettatori con il 20.6% (finale: 2.226.000 – 20.2%). Il Segreto ha ottenuto un ascolto medio di 2.543.000 spettatori pari al 22.9% di share. Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 2.002.000 spettatori (16.8%), nella prima parte, 2.228.000 spettatori (16.3%), nella seconda parte, e 1.923.000 spettatori (12.8%) nell’ultima parte di breve durata. Su Rai2 Detto Fatto ha raccolto 618.000 spettatori con il 4.8%. Squadra Speciale Cobra 11 ottiene 428.000 spettatori con il 3.8%, nel primo episodio, e 541.000 spettatori con il 4.5% nel secondo episodio.

Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 991.000 spettatori (6.7%), nel primo episodio, 1.019.000 spettatori (7.1%), nel secondo episodio, e 1.049.000 spettatori (7.4%), nel terzo episodio. I Griffin segna 661.000 spettatori (5.1%). Dragon – La Storia di Bruce Lee ha appassionato 483.000 spettatori con il 4.2%.

Su Rai3 l'appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2.366.000 spettatori con il 16.2%. Ritratti – Silvana Mangano ha raccolto 510.000 spettatori (4.3%). Aspettando Geo… segna 963.000 spettatori con l'8.7%. Geo ha registrato 1.798.000 spettatori con il 13.5%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 898.000 spettatori con il 6.5%. Su La7 Tagadà ha interessato 517.000 spettatori con il 4.2% mentre Tagadoc ha ottenuto 162.000 spettatori con l'1.4%. Su TV8 Vite da Copertina ha raccolto 165.000 spettatori con l'1.3%. Su Real Time Amici di Maria De Filippi ha raccolto 317.000 spettatori e il 2.2%.

Seconda Serata

Bene Iannacone.

Su Rai1 Frontiere è stato seguito da 985.000 spettatori con il 9% di share. S’è Fatta Notte segna 399.000 spettatori e il 6.5%. Su Canale 5 TG5 Notte ha totalizzato una media di 449.000 spettatori pari ad uno share del 12%. Su Rai2 Stramaledetti Amici Miei segna 390.000 spettatori con il 4.2%. Su Rai 3 Che ci Faccio Qui segna 1.072.000 spettatori con il 7.5%. Su Italia1 il film Un Ponte per Terabithia è visto da 563.000 spettatori (6.3%). Su Rete 4 Piccole Luci è stato scelto da 160.000 spettatori con il 3.2% di share.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.113.000 (21%)

Ore 20.00 5.476.000 (23.8%)

TG2

Ore 13.00 1.780.000 (13%)

Ore 20.30 1.180.000 (4.7%)

TG3

Ore 14.25 1.693.000 (11.8%)

Ore 19.00 2.351.000 (13%)

TG5

Ore 13.00 2.856.000 (20.5%)

Ore 20.00 4.299.000 (18.4%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.432.000 (13%)

Ore 18.30 838.000 (5.5%)

TG4

Ore 12.00 406.000 (4.6%)

Ore 18.55 864.000 (4.8%)

TGLA7

Ore 13.30 711.000 (4.8%)

Ore 20.00 1.451.000 (6.2%)