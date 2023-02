PASCAL CON CHI VUOI - TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SU PEDRO PASCAL, L'ATTORE CILENO PROTAGONISTA DI "THE LAST OF US" - QUANDO AVEVA NOVE MESI LA FAMIGLIA È SCAPPATA IN DANIMARCA PER FUGGIRE ALLA DITTATURA DI PINOCHET. A 8 ANNI SI È TRASFERITO IN AMERICA, DOVE HA INIZIATO A STUDIARE RECITAZIONE – OLTRE AL PERSONAGGIO DI “JOEL” NELLA SERIE HBO, HA AVUTO ANCHE RUOLI IN "NARCOS", "IL TRONO DI SPADE" E "THE MANDALORIAN" - IL SUICIDIO DELLA MADRE, IL PADRE COINVOLTO IN UNO SCANDALO SANITARIO E LA SORELLA TRANSGENDER...

Estratto dell'articolo di Cristiano Sanna Martini per www.spettacoli.tiscali.it

Non si parla d'altro da mesi, […] una serie tv horror-survival considerata un capolavoro. Pedro Pascal è al centro di tutto questo, lo avevamo già visto in Narcos, nel Trono di Spade e in The Mandalorian. […] viene da una famiglia cilena di sinistra, apertamente attivista in politica a favore del presidente Salvador Allende deposto e morto nel golpe del 1973, e quindi apertamente contro la dittatura di Pinochet. Sua madre è cugina di Andrés Pascal Allende, a sua volta nipote del presidente finito suicida.

A causa di questa opposizione alla dittatura, quando Pedro aveva nove mesi, la famiglia dovette scappare dal Cile per sfuggire dalla persecuzione politica nascondendosi nell'ambasciata venezuelana e poi riparando in Danimarca. Solo in seguito riuscirono a trasferirsi negli Stati Uniti. Pedro aveva otto anni. Da lì comincia la sua nuova vita, prima come giovane atleta del nuoto, poi come studente di recitazione. Nel mezzo, il nuovo dramma: uno scandalo sanitario in cui è stato coinvolto suo padre, e il suicidio di sua madre.

PEDRO E LUX PASCAL

"MIA SORELLA ERA LUCAS, ORA È LUX"

[…] Oggi è un attivista per i diritti Lgbtq+, e principale sostenitore e amico di Lux Pascal, sua sorella transgender che un tempo si chiamava Lucas Balmaceda. Del fratello Pedro, Lux dice: "Nella mia transizione lui è stato un supporto fondamentale. Mi ha aiutata a trovare la mia vera identità". Oggi Lux studia recitazione alla Julliard School, una delle più selettive scuole artistiche degli Usa, e sogna di conquistare il suo spazio nello spettacolo.

