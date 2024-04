10 apr 2024 18:25

IL PASTICCIACCIO DELLA SCALA - SANGIULIANO NON E' STATO AVVISATO DELLA PROROGA DI MEYER E L'HA PRESA MALISSIMO - COME GIUSTIFICARE I CAMBI DI ROTTA DA PARTE DI BEPPE SALA? (PRIMA DI ORTOMBINA IL SINDACO HA PROMESSO LA CARICA AD ALTRI 2 ASPIRANTI POI BLOCCATI DAL DEUS EX MACHINA BAZOLI) - SOLO IN DUE MODI: LA MANCANZA DI CONOSCENZA DELLA MATERIA SCALIGERA. IL SECONDO, LA CONSAPEVOLEZZA CHE NON C’È NULLA DI PIÙ INSICURO DI CIÒ CHE È DATO PER CERTO. COSI' BAZOLI & CO. PUNTEREBBERO A PRENDER TEMPO PRIMA DI DECIDERE IN MODO DEFINITIVO SUL FUTURO DELLA SCALA. UNA PROROGA, CHE SARÀ MAI? LA VERITÀ È SEMPRE UN VENTICELLO…