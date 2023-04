PATTY CHIARI – I 75 ANNI DI PATTY PRAVO: DAGLI ESORDI A 17 ANNI AL “PIPER” DI ROMA AGLI OLTRI 110 MILIONI DI DISCHI VENDUTI IN TUTTO IL MONDO, NEL MEZZO 50 ANNI DI CARRIERA TRA INNOVAZIONE E TRASGRESSIONE - IL BRANO “RAGAZZO TRISTE”, CHE NEL 1966 CHE FU IL PRIMO PEZZO DI MUSICA LEGGERA AD ESSERE TRASMESSO DALLA RADIO VATICANA, LO SPECIALE “STASERA PATTY PRAVO”, I SUCCESSI IN CLASSIFICA NEGLI ANNI ‘70, I PROBLEMI CON LA DROGA NEGLI ANNI ’80 E IL CARCERE NEL ’92, (PRIMA DI ESSERE RIMANDATA A CASA DOPO TRE GIORNI CON TANTE SCUSE) - VIDEO

Nove giorni prima che l’Italia scegliesse di stare dalla parte della libertà, il 9 aprile del 1948, a Venezia nasceva Nicoletta Strambelli. Colei che, citando sfrontatamente persino Dante, scese all’Inferno e al Sommo Poeta rubò un aggettivo: pravo, per metterselo addosso e indossarlo tutta la vita. Così nacque Patty Pravo e il suo percorso coronato da oltre mezzo secolo di successi con più di 110 milioni di dischi venduti nel mondo. […]

La trasgressione come forma mentis sarà quella che la porterà a innovare sempre. E a scoprire, dopo i ritmi britannici che inseguì giovanissima fuggendo a Londra, anche il cantautorato francese. Nella capitale inglese rimase però solo per pochi giorni […] Fu così che quella ragazzina minuta, irrequieta ma al tempo stesso rispettosa, […] che a 17 anni, nella Città Eterna, si trasformò nel mito della “Ragazza del Piper”.

Un anno più tardi, nel 1966, un altro record. Il suo brano Ragazzo triste, fu il primo pezzo di musica leggera ad essere trasmesso dalla Radio Vaticana. […] uno dei momenti più belli della sua carriera: lo speciale che la Rai le dedicò nella prima serata del canale nazionale il 10 maggio del 1969. Era un sabato: dal titolo Stasera Patty Pravo. La cantante, eterea e dirompente al contempo, si vede volteggiare sul palco su passi di danza curati da un coreografo d’eccezione, Don Lurio.

Ad affiancarla tra sketch, aneddoti e canzoni troviamo Wanda Osiris, Luciano Salce, Donyale Luna, Franca Valeri, Paolo Villaggio e Aldo Fabrizi. Nel repertorio della giovanissima Patty c’erano già i grandi successi che sarebbero passati poi alla storia: da La bambola che la Strambelli negli anni ha riarrangiato e interpretato in tutti i modi possibili, […]

Il 1973, ormai mezzo secolo fa, sarà l’anno di un altro capolavoro, Pazza Idea che la porterà ancora una volta in vetta alle hit parade. Nello stesso album la bellissima Poesia, scritta per lei da un esordiente Riccardo Cocciante. Dolorosi gli anni 80 che la videro costretta a viaggiare oltreoceano, tormentata da pettegolezzi e anche accuse sull’uso di droga che l’artista non ha mai smentito. Ad eccezione della cocaina che dice di non aver mai usato.

Al punto che nel 1992, anno in cui fu arrestata e reclusa per tre giorni nel carcere romano di Rebibbia, fu rimandata a casa con tante scuse, proprio perché cercavano la coca che mai avrebbero potuto trovare. In America posò anche per le copertine di Playboy e Playmen. Ma la trasgressione più bella resta per lei la musica che la riportò in auge, tra le numerose volte che la videro (e magari la vedranno ancora) al Festival di Sanremo, grazie a un mirabile connubio con Vasco Rossi che nel 1997 le regalò una perla come E dimmi che non vuoi morire.

Per arrivare ad oggi di anni ne trascorreranno altri 25 anni, un quarto di secolo nel quale Nicoletta non ha smesso di cantare e produrre musica, spesso anche assieme ad autori giovanissimi. Perché a lei, che oggi è felicemente single dopo cinque matrimoni e cinque divorzi, piacciono i giovani. Non a caso l’unico regalo che vorrebbe per i suoi 75 anni sarebbe un pezzo scritto da Ultimo. […]

