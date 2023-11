2 nov 2023 19:15

PAUL MCCARTNEY E RINGO STARR HANNO PERSO UN'OCCASIONE PER LASCIARE IN PACE JOHN LENNON - È USCITA OGGI LA "NUOVA " CANZONE DEI BEATLES, "NOW AND THEN", REALIZZATA GRAZIE ALL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE A PARTIRE DA UN VECCHIO DEMO DI JOHN LENNON - I DUE "SCARAFAGGI" RIMASTI VIVI: "QUANDO ABBIAMO PERSO JOHN ABBIAMO CAPITO CHE ERA FINITA. POI INCREDIBILMENTE SI È PRESENTATA UNA SECONDA OCCASIONE. LA VOCE DI JOHN ERA SOLO UN SUONO ACCARTOCCIATO IMPOSSIBILE DA RIPRODURRE. 30 ANNI DOPO SI È COMPIUTO IL MIRACOLO" - VIDEO