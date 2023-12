LA PAZZA IDEA DI AMADEUS PER SANREMO: MINA E CELENTANO "OSPITI" – “NOVELLA 2000” SGANCIA LA BOMBETTA E RIVELA IL PROGETTO DEL CONDUTTORE – SE SARA’ COMPLICATO AVERE IL "MOLLE-AGIATO" PER L’OMAGGIO A TOTO CUTUGNO, SARÀ PRATICAMENTE IMPOSSIBILE AVERE MINA ALL’ARISTON. SONO 36 ANNI CHE "LA TIGRE DI CREMONA" NON VUOLE PIÙ APPARIRE. MA C’È UN ESCAMOTAGE: L’IDEA È QUELLA DI UN…

Mi aspetto che il Festival di Sanremo 2024 sarà il più bombastico di sempre, Amadeus ha mille idee e stanno quagliando giorno dopo giorno.

(...)

E poi gli ospiti. (...) ecco che ora trapela un progetto immenso, un’idea che qualcuno sta azzardando quasi con timore: già si ipotizzava l’idea di avere Adriano Celentano per cantare L’italiano, un omaggio al grande Toto Cutugno, scomparso l’agosto scorso, che aveva scritto quella canzone proprio per lui. E ora viene avvicinato il nome di Adriano a quello della sua amica Mina, l’unica, l’irraggiungibile, tornata alla ribalta dopo il singolo Per un briciolo di allegria con Blanco (la canzone che ho ascoltato di più nel 2023 mi fa sapere Spotify con un messaggio) e Blanco ha pure vinto Sanremo 2022 con Mahmood.

Certo è che se sarà complicato avere Adriano per l’omaggio a Toto, non si potrà certo pretendere di avere presente Mina a Sanremo, perché se Adriano a Sanremo è di casa ed è salito sul palco anche una decina d’anni fa (va anche in vacanza nella vicina Bordighera), Mina è da quando ha 36 anni che non vuole più apparire, vedere e frequentare (nemmeno Blanco l’ha mai vista e il loro disco è stato registrato in sedi diverse, lui a Milano, lei nella sua casa di Lugano). L’ultima volta che Mina è entrata in uno studio Tv lo fece come “valletta” accanto a Paolo Limiti alla tv svizzera).

Ma c’è un escamotage: l’idea del progetto è un video ti vedo e non ti vedo (come nel video con Blanco) ispirato a quello di Natalie Cole, quando duettò solo virtualmente in un video col padre, il leggendario Nat King Cole, nel meraviglioso Unforgettable. E non sarebbe la prima volta che Mina apparirebbe a Sanremo in un video: già lo fece a Sanremo 2019 con la canzone Kiss the sky di Jason Derulo.

L’idea è di creare un medley tra Mina e Adriano (Mina ha inciso con Adriano anche l’immensa Acqua e sale) con un omaggio a Toto che, va ricordato, è stato autore anche di Ti lascio amore, inserita nell’ultimo album di Mina e Celentano Le Migliori pubblicato sette anni fa, che racconta la fine di una storia d’amore.

Ma la storia d’amore di Mina e Celentano con noi, il loro pubblico, non è mai arrivata al capolinea, Amadeus lo sa. Vedrà la luce il progetto del medley virtuale tra i due immensi artisti? Incrociamo le dita: sarebbe il massimo per celebrare i cinque anni incredibili di Sanremo diretti da un direttore artistico strepitoso come Amadeus, cui va a pieno titolo il merito di aver avvicinato in maniera trasversale la musica giovane a quella più matura.

Un esempio? Avreste mai pensato che un ventenne alle prime armi come Blanco potesse incidere un suo brano con l’incontrastata e unica Tigre di Cremona, Mina?

