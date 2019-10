PD E 5STELLE AI FERRI CORTI ANCHE SULLA RAI: IL GRILLINO MINISTRO DEL MISE PATUANELLI NON VUOLE PIÙ DARE LE DELEGHE PER L'INFORMAZIONE AL PIDDINO MANZELLA. ZINGARETTI FURIOSO - IN VIALE MAZZINI SI PARLA DI POSSIBILI NOMINE NEI PROSSIMI GIORNI: MA SI TRATTEREBBE SOLTANTO DELLE RETI - LA NOVITÀ È CHE I VERTICI DI VIALE MAZZINI POTREBBERO PREMIARE I NUOVI DIRETTORI DI RETE ANCHE CON UNA "SUPERDIREZIONE"

Marco Antonellis per Dagospia

fiorello salini

Dal Pd attendono con impazienza le nomine di Salini in RAI. C'è attenzione soprattutto sulle direzioni per i Tg. "I tre tg più importanti sono diretti da direttori di orientamento 5Stelle e Lega. Al Tg1 poi nemmeno i vice sono vicini al Nazareno. Lo stesso vale per Gr, Tg Regionali e Rai Sport. È una situazione assolutamente inaccettabile, un vulnus per il pluralismo". Il nervosismo del Pd sul mondo Tv aumenta anche per le notizie che arrivano dal Ministero dello Sviluppo.

stefano patuanelli

Qui, nonostante gli accordi, il ministro Patuanelli non vorrebbe dare la delega sulla Rai al sottosegretario pd Giampaolo Manzella. "Anche questo è inaccettabile. Allora rifacciamo il cda Rai, che attualmente è in mano a Lega e 5Stelle. Il partito di gran lunga più forte dell'attuale maggioranza (ormai in tutti i sondaggi il PD è avanti ai 5Stelle) non può essere tenuto fuori in questo modo dal mondo dell'informazione pubblica", dicono dal Nazareno.

GIAN PAOLO MANZELLA

Intanto a viale Mazzini, ma qui il condizionale è d'obbligo, si parla di una possibile tornata di nomine nei prossimi giorni (l'11 novembre per la precisione) con il possibile approdo di Di Meo (stimato non solo in ambito centrodestra) al posto di Freccero e possibili novità in arrivo dalle parti di Raiuno.

ANDREA DI CARLO STEFANO COLETTA

Tra i papabili si fanno i nomi di Coletta ma anche di Ammirati e Calandrelli (in corsa per Rai tre) Per le nomine di genere, quelle previste dal nuovo piano industriale forse ci sarà da attendere ancora anche se c'è chi vorrebbe spingere il piede sull'acceleratore senza attendere il parere sul piano industriale da parte della commissione vigilanza RAI.

SILVIA CALANDRELLI

La novità è che i vertici di viale Mazzini potrebbero premiare i nuovi direttori di rete anche con una "superdirezione" di genere: ad esempio Coletta potrebbe ottenere l'"intrattenimento". Per la superdirezione dedicata all'approfondimento in pole position è invece Antonio di Bella che avrebbe rinunciato al sogno di tornare negli Stati Uniti. Nel frattempo è ricicciato il leghista Antonio Marano (mezzo banano) che è stato nominato a capo del coordinamento attività esterne di Sanremo 2019.

antonio di bella foto di bacco ANTONIO MARANO