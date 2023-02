IL PD RIPARTA DA…ULTIMO! GOFFREDO BETTINI DOPO L’INFATUAZIONE PER CONTE SCOPRE LA VIA SANREMESE ALLA SOCIALDEMOCRAZIA E SI SPERTICA NELL'ELOGIO DEL CANTANTE DI SAN BASILIO: “UN RAGAZZO DI BORGATA, CHE FA DELLE CANZONI BELLISSIME. UN TEMPO NOI LO AVREMMO COINVOLTO COME VENDITTI, DE GREGORI E BARBAROSSA. QUESTI RAGAZZI LI ANDAVAMO A CERCARE, LI CHIAMAVAMO, LI CONOSCEVAMO” – DOPO AVER PERSO IL VOTO DEGLI ULTIMI, AI DEM NON RESTA CHE ULTIMO… - VIDEO

Estratto dell’articolo di Tommaso Labate per roma.corriere.it

ultimo bettini

«E poi c’è questo ragazzo, Ultimo, che viene dalla borgata e fa delle canzoni bellissime, come quella che ha cantato al Festival. La sala stampa di Sanremo ha esultato nel momento in cui è finito fuori dal podio ma lui se ne frega, va avanti per la sua strada, ha già riempito lo Stadio Olimpico e lo farà ancora in estate. Un tempo», il riferimento è all’epoca del Partito comunista italiano, «questi ragazzi li andavamo a cercare noi, li chiamavamo, li conoscevamo. Come abbiamo fatto con un giovanissimo Antonello Venditti, con Francesco de Gregori, qualche anno dopo con Luca Barbarossa…».

Lunedì 14 febbraio 2023, ore 18, sulla testa del centrosinistra romano soffia il vento gelido della pesante sconfitta alle elezioni regionali del Lazio. Mentre nei seggi elettorali si ultima a fatica il conteggio delle preferenze, alla Domus Sessoriana di Roma va in scena l’ennesima presentazione del saggio di Goffredo Bettini «A Sinistra. Da capo».

ultimo venditti

Al tavolo dei relatori, insieme all’autore, ci sono Gianni Cuperlo e la storica dell’arte Ivana Della Portella. È l’ideologo del primo Pd, quello degli esordi del biennio 2007-2008, a tornare su Sanremo in chiave futura, iscrivendo di suo pugno il nome di Ultimo nel pantheon democratico. «Il mio compianto amico Gianni Borgna», spiega, «mi diceva: “Goffredo, per capire l’Italia è inutile che ti affatichi a leggere tutti questi libri. Basta guardare Sanremo”. E così anche quest’anno ho guardato il festival».

goffreo bettini foto di bacco (1)

Segue analisi: «L’ultimo Sanremo è stata la combinazione di tre cose. C’è stato il politicamente corretto, come la lettera di Zelensky: sia chiaro, io sono per sostenere l’Ucraina anche con l’invio delle armi ma le parole del presidente ucraino erano un invito alla guerra, mentre questa guerra si vince solo se si arriva alla pace. (…) Poi c’è stato il politicamente scorretto, tutte le cose che avete visto, come quella scena di Rosa Chemical con Fedez. (…)». E oltre questo corretto e scorretto, in mezzo, «c’è stato Ultimo, uno di quelli che un tempo noi avremmo cercato, conosciuto, coinvolto, come avevamo fatto con artisti come Venditti, De Gregori, Barbarossa».

Non fosse per l’abusato giochino che da anni unisce dotte analisi politologiche a bassissime considerazioni da social network, non fosse quindi per l’immarcescibile nome a caso che chiude l’ormai ultradecennale tormentone su papi e cardinali stranieri buoni per ogni stagione della sinistra in crisi, saremmo a un passo da «il Pd riparta da Ultimo».

(...)

ultimo in emporio armani ULTIMO goffredo bettini foto di bacco (4) ultimo in emporio armani goffredo bettini foto di bacco (5) ultimo in emporio armani eros ramazzotti ultimo ultimo ultimo terza serata sanremo 2023. ultimo ultimo sanremo 2023 ultimo eros ramazzotti 1 ultimo ed eros ramazzotti, entrambi in emporio armani fiorello ultimo