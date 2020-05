22 mag 2020 12:53

LE PENE DEL CUORE DI MORGAN – LETTERA A DAGOSPIA DEL CANTANTE SULLA “EX” (?) ANGELICA SCHIATTI: “COME SI PUÒ VOLER BENE ED ESSERE PERSONE VIRTUOSE SE IL SOSPETTO È AL POSTO DEL RISPETTO? COME POTRÒ IO RIVEDERLA SENZA ESSERE ACCUSATO DI ...DI COSA? DI ESSERE INNAMORATO? (DA QUANDO AMORE E' REATO?)" – "E COME SI PUÒ GIUDICARE QUALCUNO CHE NON VEDIAMO, NON INCONTRIAMO? CHI PUÒ DIRE COME E' UN QUADRO CHE NON VEDE?"