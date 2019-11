PENNELLATE DI “KING TORETTO” – LA LEOTTA E SCARDINA MEJO DELLA “BELLA E LA BESTIA”: “LIBERO” PASSA IN RASSEGNA I COMMENTI SUI SOCIAL SULLA STORIA TRA LA BOMBASTICA CONDUTTRICE E IL PUGILE, CHE NON È ESATTAMENTE UN ADONE – TROPPO TATUATO, TROPPO BRUTTO, TROPPO TARCHIATO PER UNA SVENTOLONA COME DILETTA. CHE EVIDENTEMENTE HA TROVATO IN LUI ALTRE QUALITÀ

Francesca D' Angelo per “Libero Quotidiano”

DILETTA KING TORETTO daniele scardina king toretto

L' esempio di Diletta Leotta vale più di mille campagne contro il body shaming (una forma di bullismo che si basa sulla derisione dell' aspetto fisico). Lei, bionda e mozzafiato, ha ufficializzato la propria relazione con il pugile Daniele Scardina: un fuoriclasse della box, ma non esattamente un adone. Di per sé, la faccenda non sarebbe una notizia degna di nota se non fosse diventata oggetto di discussione sui social. Dai fans della Leotta ai più comuni haters, tutti si sono sentiti in dovere di ricordare al mondo che il ragazzone sarà anche un peso massimo del pugilato ma ricorda assai la Bestia di Disneyana memoria. Scardina non avrebbe il fisico per stare con la conduttrice di Dazn: è troppo tatuato, troppo brutto, troppo tarchiato. Leotta apparterebbe invece a un' altra categoria: quella delle sventolone, fidanzatina del calciatore di turno o amore senza età di un riccone attempato ma dall' eredità interessante.

Diletta Leotta Foto Mezzelani GMT3

IL DESTINO

daniele scardina king toretto

In parte, c' è del vero: Scardina, non ce ne voglia, è davvero bruttarello così come Leotta è davvero bella al punto da potersi accaparrare qualsiasi manzo pascoli sulla piazza. Così come è vero che il destino social prevederebbe per i due strade diverse. Per fortuna il destino - quello vero - ha altre regole soprattutto in amore.

diletta leotta king toretto

Leotta è andata oltre l' aspetto fisico e si è legata a un uomo brutto. Scardina ha dalla sua un machismo di altri tempi, in controtendenza con le manie metrosexual contemporanee. Oggi è sempre più facile uscire a cena con un uomo che è più depilato di te, o persino più a dieta. Con Scardina, noto anche come King Toretto, non c' è questo rischio (il che gli fa onore). Si aggiunga poi che il nostro è un fuoriclasse della boxe che punta a vincere i Mondiali: non è certo un uomo qualunque. Eppure, come dicevamo, sui social fioccano le critiche.

diletta king toretto

C' è chi scrive: «Davvero bellissima, non altrettanto il ragazzo. È meglio Koulibaly» o «Ma chi è questo, non si può vedere!». E dire che la loro relazione non è certo un colpo di scena. I due vengono paparazzati da un po' di tempo: a luglio, per esempio, erano stati immortalati insieme a Ibizia. Solo adesso però hanno deciso di rendere pubblico il loro amore. «Abbiamo iniziato piano questa storia, stando molto attenti a non enfatizzarla, ma ora è diventata importante: inutile negarlo», ha dichiarato Scardina che, tra l' altro, è pronto a partire per New York.

DILETTA LEOTTA CON DANIELE SCARDINA AKA KING TORETTO

diletta leotta daniele scardina

Intervistato dalla Gazzetta dello sport, il campione non nasconde la tristezza di dover allontanarsi temporaneamente da Diletta che, in questi mesi di foto rubate e sentimenti difesi dai paparazzi, è diventata una sorta di musa per il pugile: «Quando combatto, vederla a bordo ring mi carica. Ascolto i suoi incoraggiamenti, mi stimolano a fare meglio», conferma Scardina. La riprova è che adesso la conduttrice di Dazn occupa un posto nel cuore di Scardina pari a quello della madre del pugile: «Ogni tanto con lo sguardo cerco pure mia mamma, ma lei appena suona il gong inizia a vagare per il palazzetto: ha troppa tensione», racconta King Toretto.

diletta leotta king toretto

DILETTA LEOTTA CON DANIELE SCARDINA AKA KING TORETTO

«Loro sono la mia vita: hanno riempito il senso di vuoto che avevo dentro. Ora posso inseguire i miei sogni. Senza paura». Il popolo social dovrà convenire che questa sia una dichiarazione d' amore che la dice lunga su quanto la differenza fisica non possa e non deve essere un problema in amore. Anche perché, prima o poi, tutti invecchiano, persino la bella e impossibile Leotta.

Tanto vale cercare l' amore vero. A costo di trovarlo a bordo ring.

