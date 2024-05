8 mag 2024 19:41

PENSATI ATTRICE! – CHIARA FERRAGNI NON INCASSA PIÙ COME INFLUENCER E SI VUOLE RICICLARE DIVA DI HOLLYWOOD - L’EX MOGLIE DI FEDEZ, SAREBBE IN LIZZA PER UN RUOLO DA PROTAGONISTA NEL FILM “MASERATI A RACING LIFE”, SULLA STORIA DEI FRATELLI MASERATI. ECCO SPIEGATO IL RECENTE VIAGGIO A LOS ANGELES E IL VIDEO DOVE FINGEVA DI DIVERTIRSI IN DISCOTECA (RECITANDO MALISSIMO) – ANDREA IERVOLINO, CHE PRODUCE LA PELLICOLA, NON CONFERMA NÉ SMENTISCE: “LO SAPREMO A BREVE. I BRAND CHE LA SCARICANO SBAGLIANO..."