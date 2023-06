PENSAVATE DI ESSERVI LIBERATI DI LUCIANINA? NIENTE DA FARE – ANCHE SE “CHE TEMPO CHE FA” DI FAZIO FAZIO HA CHIUSO I BATTENTI, TRA POLEMICHE E PIAGNISTEI, L'ACCOUNT SOCIAL DELLA TRASMISSIONE CI TIENE A CONDIVIDERE I “MIGLIORI” VIDEO DI LUCIANA LITTIZZETTO. IERI HA RILANCIATO LA GAG SUI COGNOMI IMPROBABILI DI ALCUNE PERSONE: “ABBIAMO QUI LA FIORAIA DI PIAZZA VITTORIO A TORINO, SI CHIAMA TROIA ANGELA. E POI CI SONO I FRATELLI LUISA E CARMINE MASTRONZO…” – VIDEO

Visto che questa sera non può farlo @fabfazio, lo facciamo noi: “è il momento della nostra stella, @lucianinalitti!” Con uno dei nostri momenti preferiti: i cognomi #CTCF pic.twitter.com/NPdvjlNPvO https://t.co/qVptKliQ82 — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) June 4, 2023

luciana littizzetto ultima puntata che tempo che fa 4

Ieri sera non è andato in onda Che tempo che fa di Fabio Fazio su Rai 3: quella andata in onda domenica scorsa, il 28 maggio, è stata l'ultima puntata di questa stagione televisiva e anche l'ultima in Rai. […]

Nonostante la mancanza del programma ieri su Rai 3, l'account Twitter del talk ha deciso di condividere alcuni momenti delle puntate precedenti.

"Visto che questa sera non può farlo Fabio Fazio, lo facciamo noi: 'È il momento della nostra stella, Lucianina Littizzetto! Con uno dei nostri momenti preferiti: i cognomi'": questo quanto scritto su Twitter a corredo di un filmato che mostra proprio uno dei monologhi della comica torinese.

luciana littizzetto ultima puntata che tempo che fa 6

"Io ho fatto una selezione di italiani col cognome molto impegnativo - dice la Littizzetto nel video -. Sono un esempio grandissimo di resilienza. Sono qui in prima fila". Poi passa alle presentazioni: "Io ho conosciuto questa signora perché è la fioraia di piazza Vittorio a Torino e si chiama Troia Angela". E quest'ultima: "Dico sempre prima il cognome per vedere la reazione della gente". E tutti giù a ridere in studio. […]

