PERCHÉ FEDEZ E CHIARA FERRAGNI NON HANNO DETTO UNA PAROLA DOPO LA MORTE DI SILVIO BERLUSCONI? – UNA SPIEGAZIONE PROVA A DARLA FABRIZIO CORONA: “SARÀ FORSE PER LE OBBLIGATE IDEOLOGIE CHE DEVONO RAPPRESENTARE I CONIUGI IN QUESTO MOMENTO POLITICAMENTE CORRETTO? PER NON PERDERE I CONTRATTI?” – GLI INSULTI AL RAPPER GEMITAIZ E LA VECCHIA CANZONE DI FEDEZ CONTRO IL CAV: "BELLA SILVIO LATIN LOVER, TROIE E MINISTRI AD HONOREM, PERDITA DI SENSI, PERDITA DELL'ONORE..." - VIDEO

Estratto da www.liberoquotidiano.it

VIDEOCHIAMATA TRA SILVIO BERLUSCONI E I FERRAGNEZ

Dal momento in cui è stata comunicata la notizia ufficiale della morte di Silvio Berlusconi, non c’è nessuno in Italia che non abbia dato un parere sulla figura dell’uomo, del politico, dell’imprenditore. […]

Gli unici a stare in silenzio, per assurdo, sono quelli che più vivono sui social, ossia Chiara Ferragni e Fedez… i Ferragnez! Fabrizio Corona, proprio dopo aver biasimato Gemitaiz per aver commentato la notizia con un inopportuno “Alleluja”, è stato il primo a notare subito la distorsione: “Gemitaiz sei un povero cog*one frustrato infelice e insoddisfatto della tua vita di me*a”.

[…] Corona […] ha poi continuato sulla coppia più famosa d’Italia: “Mi domandavo, poco fa […] perché Federico Lucia e Chiara Ferragni non hanno espresso una sola parola né di cordoglio né di commento, sulla morte di un uomo, un cittadino milanese, un imprenditore che li fa lavorare?

Loro che sono degli influencer […] e che in teoria dovrebbero far pensare e riflettere il loro pubblico. Risposta: sarà forse per le obbligate ideologie politiche che devono rappresentare i coniugi in questo momento politicamente corretto? Per non perdere i contratti?”.

[…] Fabrizio Corona è andato a ripescare il verso di una canzone di Fedez, risalente al 2011 e dal titolo “Penisola che non c’è”, in cui il rapper milanese attaccava palesemente Berlusconi: “Bella Silvio latin lover, tro*e ministri ad honorem, perdita di sensi, perdita dell’onore”.

Su Twitter in tanti hanno condiviso il pensiero di Corona e c’è chi ha anche riportato una videochiamata tra Fedez, la Ferragni e Silvio Berlusconi nel 2020, quando quest’ultimo li chiamò per congratularsi per l’Ambrogino D’oro […]

