PERCHÉ ROMA È INVASA DA MATERASSI? E' UN INVITO A DARCI DENTRO? E' UN OMAGGIO A RENZO ARBORE? ("IL MATERASSO E' IL MASSIMO CHE C'E'": VIDEO) – NO, È UNA TROVATA PUBBLICITARIA DI QUELLA PAZZARELLA DI MAHMOOD CHE SPONSORIZZA L’USCITA DI UN NUOVO BRANO – SUI MATERASSI ABBANDONATI PER STRADA COMPARE LA SUA FIRMA, LA SCRITTA "SEMBRAVAMO IMPAZZITI…SIAMO STATI MAI FELICI?" E LA DATA 22 GENNAIO 2024...

Decine di materassi in giro per Roma, con sopra delle scritte in nero. Dal Colosseo Quadrato all’Eur ai lotti di Garbatella, dal Colosseo a San Cosimato a Trastevere, passando per il Gazometro a Ostiense. Nessun allarme degrado in città, stavolta. È soltanto l’ultima trovata pubblicitaria di Mahmood, una forma di arte moderna per sponsorizzare - probabilmente, visto che nessuno lo può confermare - l’uscita del suo nuovo brano o addirittura di un disco: l’ultimo, Ghettolimpo, è uscito nel 2021.

Sui materassi infatti appare la scritta “Sembravamo impazziti…siamo stati mai felici?”, che sarà una delle più significative del nuovo lavoro dell’artista 31enne che sarà in gara a Sanremo con la canzone ‘Tuta gold’.

In fondo ai materassi, la firma riconoscibile di Mahmood e una data, 22 gennaio 2024, ovvero lunedì prossimo. Non resta quindi aspettare per scoprire cosa accadrà.

