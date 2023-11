4 nov 2023 15:41

PERCHE’ RAFAEL AMARGO, EX GIUDICE DI “BALLANDO”, E’ STATO ARRESTATO E ORA RISCHIA 9 ANNI DI GALERA? IN VISTA DEL PROCESSO PER TRAFFICO DI DROGA PREVISTO PER L’8 APRILE, IL BALLERINO DI FLAMENCO AVREBBE VIOLATO L’OBBLIGO DI FIRMA A CUI ERA SOTTOPOSTO - AMARGO E’ACCUSATO DI AVER SPACCIATO DROGA NELLA SUA ABITAZIONE DI MADRID. VENNE PORTATO VIA DALLA POLIZIA IL 1 DICEMBRE 2020. LA COMPAGNA HA ASSICURATO CHE...