8 feb 2024 10:51

PERCHE’ SANREMO NON OMAGGIA COME SI DEVE “IL CALIFFO”? UN’ALTRA OCCASIONE SPRECATA DAL FESTIVAL CHE USA CALIFANO PER LANCIARE (TRA L’ALTRO A TARDA SERA) LA FICTION RAI CON LEO GASSMANN CHE SI PRODUCE IN UNA IMITAZIONE DEL CANTANTE ALLA "TALE E QUALE SHOW" – PERCHE' FIORELLO, CHE HA SPESSO OSPITATO IL "PREVERT DI TRASTEVERE" NEI SUOI SHOW, NON CONVINCE L'AMICO AMADEUS A CONCEDERE UN VERO TRIBUTO AL “CALIFFO”? - VIDEO