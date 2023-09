4 set 2023 14:36

PESCE, MA CHI SEI, L'ARBITRO? "MI DISSOCIO DA FAVINO. CIÒ CHE CONTA È LA CARATTERIZZAZIONE DEL PERSONAGGIO" - ANCHE IL PUGNACE EDOARDO PESCE (IN PASSATO PROTAGONISTA DI UNA RISSA A SAN LORENZO COL GESTORE DI UN LOCALE A CUI DISSE "MA CHI SEI TE, L'ARBITRO?") INTERVIENE SULLA QUESTIONE SOLLEVATA DAL COLLEGA CONTRO GLI ATTORI AMERICANI CHE INTERPRETANO PERSONAGGI ITALIANI: "IL LINGUAGGIO SI PUÒ APPRENDERE. PER ME È UN PO’ COME QUANDO HO INTERPRETATO IL MAFIOSO GIOVANNI BRUSCA E UN ATTORE PALERMITANO ALLA VUCCIRIA SE L’È PRESA CON ME CHE NON ERO SICILIANO…"