UN PETO A SCOPPIO RITARDATO – L'ATTRICE MIRIAM MARGOYLES HA ACCUSATO ARNOLD SCHWARZENEGGER DI AVERLE “DELIBERATAMENTE SCORREGGIATO IN FACCIA” DURANTE LE RIPRESE DEL FILM “END OF DAYS” DEL1999 – IL RACCONTO DELL'AVVENTURA MALEODORANTE: “STAVO INTERPRETANDO LA SORELLA DI SATANA E LUI MI STAVA UCCIDENDO, QUINDI MI HA MESSO IN UNA POSIZIONE IN CUI NON POTEVO SCAPPARE E SDRAIATO SUL PAVIMENTO E POI...».

È un'accusa che ha - perlomeno- dell'inusuale quella rivolta da Miriam Margoyles all'indirizzo di Arnold Schwarzenegger. L'attrice celebre per il ruolo della professoressa Sprite nella saga di film di Harry Potter ha infatti affermato che il leggendario interprete di Terminator, le avrebbe «deliberatamente scorreggiato in faccia» durante le riprese del film Giorni contati End of the days, diretto nel 1999 da Peter Hyams.

La vincitrice del Bafta per L'età dell'innocenza (Martin Scorsese, 1993) l'ha apertamente dichiarato nell'ultima puntata del podcast I' ve Got News for You.

Ma ha anche rincarato la dose: «Non mi importava di lui; è un po' troppo pieno di sé. Ora, scoreggio, certo che lo faccio, ma non scoreggio in faccia alla gente. Stavo interpretando la sorella di Satana e lui mi stava uccidendo, quindi mi ha messo in una posizione in cui non potevo scappare e sdraiato sul pavimento. E ha solo scorreggiato».

