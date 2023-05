16 mag 2023 18:47

IL PETTEGOLEZZO E' UNA COSA SERIA - UN LETTORE SCRIVE AL “VENERDÌ” PER LAMENTARE LO SPAZIO DATO DAI GIORNALI AI PERSONAGGI, DA EDWIGE FENECH A CLAUDIA GERINI, CHE RICORDANO AMORI MANCATI E SCOPATE PERDUTE E NATALIA ASPESI GLI RISPONDE: “SARÀ DI SINISTRA E NON GLIENE IMPORTA NULLA DELL'ODISSEA DEL POVERO AL BANO; DI CUI ANCH'IO, COME LEI, NULLA SAPEVO PERCHÉ BASTAVA UNA SUA FOTO PER FARMI CORRERE AD ALTRO. FORSE I COLPEVOLI SIAMO NOI, CHE ABBIAMO PER TROPPO TEMPO TRASCURATO PERSONE PERCHÉ GUARDAVAMO ALTRO…”