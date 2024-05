PIATTO DEL GIORNO? LA GNOCCA! - ANA SOFIA FEHN, ATTRICE SUPER HOT CHE HA RECITATO IN ALCUNE SERIE TV, SI E’ RICICLATA COME SEXY FOOD BLOGGER: CON MAGLIETTINE SCOLLATE, CHE METTONO IN MOSTRA LE SUE TETTINE, SI RIPRENDE MENTRE MANEGGIA SALSICCE NELLA CUCINA DEL SUO APPARTAMENTO, A LOS ANGELES - LA RAGAZZA SUDAMERICANA DURANTE LE RICETTE AMMICCA, PROVOCA E GIOCA SFRUTTANDO LA SUA SENSUALITA’ – FOTO E VIDEO!

Giulia Sorrentino per www.mowmag.com

ana sofia fehn 20

Avete mai visto un’attrice diventare una food blogger super sexy? Non vogliamo fare del sessismo, né far insorgere le femministe dell’internet, non sia mai. Ma siamo incappati nel profilo Instagram di Ana Sofia Fehn, che ora sembra votata solo al mondo food, e ci sembrava di averla già vista.

Magari sul piccolo schermo? Sì, e infatti è un'attrice con base a Los Angeles e ha conseguito una laurea in recitazione teatrale presso la USC School of Dramatic Arts nel 2019, dopo aver esordito in Tv con Modern Family, interpretando Carla nella nona stagione dello show.

Ha recitato come protagonista nella commedia How to Survive a Millionaire e ha interpretato molti altri ruoli durante il suo periodo alla USC, oltre a essere stata scelta per diversi video musicali, incluso Do we have a problem? di Nicki Minaj. Adesso, però, di che cosa si occupa la bellissima Ana? Sembra che abbia deciso di dedicarsi alla cucina.

ana sofia fehn 21

Sul proprio profilo Instagram da 700 mila follower, in cui compare la bandiera della Costarica e la localizzazione a Los Angeles, tutto ci aspetteremmo di trovare, tranne una ricetta della pasta alla carbonara illustrata in lingua nostrana: lei propone ricette con un accento italiano incredibilmente sexy, che spaziano dagli agnolotti di topinambur, passando per le linguine all’aragosta, fino alle tagliatelle ai funghi.

Quello che sorprende particolarmente è la sua narrazione originale, che si esplica in un mix di sensualità, simpatia, capacità e voglia di provocare. Le sue ricette spaziano da panini a piatti più sofisticati e i suoi video sono intervallati da foto inevitabilmente hot, ma mai volgari. Si fa vedere spesso senza trucco, con delle canottierine scollate o i capelli bagnati dopo aver surfato.

ana sofia fehn 6

Non si preoccupa di fare smorfie strane, anzi ne fa un punto di forza, e tramite le storie ci rende partecipi della narrazione della sua vita quotidiana e della sua professione. Scopriamo - in un selfie che la ritrae con il classico mollettone che tutte noi donne usiamo, ma che forse solo a lei sta così bene - che fa anche da private chef. Si occupa, infatti, anche di preparare cene anche per circa cento persone e non nasconde l’ansia da prestazione.

Ansia che forse una come lei potrebbe avere solo in cucina. Insomma, questa bomba sexy, con capelli spesso raccolti, sembra essersi dedicata definitivamente alla cucina da circa un anno e mezzo, in cui la narrazione sul suo profilo si è spostata quasi esclusivamente verso il mondo food. Che la nostra nuova pupilla sudamericana possa venire a fare la private chef a una cena di MOW? Noi ci speriamo e le lanciamo un appello.

ana sofia fehn 5 ana sofia fehn 19 ana sofia fehn 17 ana sofia fehn 16 ana sofia fehn 11 ana sofia fehn 12 ana sofia fehn 10 ana sofia fehn 13 ana sofia fehn 18 ana sofia fehn 1 ana sofia fehn 3 ana sofia fehn 8 ana sofia fehn 14 ana sofia fehn 15 ana sofia fehn 9 ana sofia fehn 4 ana sofia fehn 7