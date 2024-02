PIATTO DEL GIORNO? GOGNA SOCIAL! – UNA VALANGA DI INSULTI HA TRAVOLTO EKLA VASCONI, TITOLARE DI UN LOCALE DI MANTOVA E PROTAGONISTA DI UN EPISODIO DELLO SHOW “QUATTRO RISTORANTI” – IL CASO UN MESE DOPO QUELLO DI GIOVANNA PEDRETTI, RISTORATRICE CHE SI È SUICIDATA DOPO IL CASO DELLA PRESUNTA RECENSIONE FARLOCCA PER CUI È STATA MESSA SULLA GRIGLIA - EKLA VASCONI, NELLA PUNTATA, HA ASSEGNATO AI COLLEGHI VOTI BASSI E GLI SPETTATORI SI SONO VENDICATI COLPENDO IL RISTORANTE CON PESSIME RECENSIONI - LO SFOGO DELLA DONNA

Estratto dell'articolo di Francesca Del Boca per www.fanpage.it

Una valanga di insulti ha travolto Ekla Vasconi, titolare di un locale protagonista dell'ultimo episodio dello show Sky Quattro Ristoranti dedicato alla cucina contemporanea di Mantova. Al punto che la piattaforma di recensioni online TripAdivsor è stata costretta a bloccare i commenti negativi riservati a Il Rigoletto, e i colleghi di puntata della donna hanno organizzato un incontro pubblico in sostegno della ristoratrice sotto attacco.

"Non dormo più, ho la testa piena di pensieri. Tutto questo odio mi fa molto male", ha dichiarato la titolare del ristorante alla Gazzetta di Mantova. "Ho chiuso tutti i profili online, hanno scritto anche sotto la foto di mio figlio. Gli attacchi sono arrivati da chi non mi conosce, anche telefonate anonime e mail al mio indirizzo personale".

TripAdvisor, come riportato sulla pagina principale del locale, si è trovata così costretta a disattivare le recensioni del locale di Ekla Vasconi “a causa di un evento recente che ha attirato l’attenzione dei media e causato un afflusso di recensioni che non descrivono un’esperienza in prima persona“, si legge sul sito. L'evento a cui si fa riferimento è l'episodio andato recentemente in onda sui canali di Sky, dove (come da format ormai celeberrimo) quattro ristoranti di una determinata area geografica si sfidano "a colpi di pranzi e cene". [..]

"Sono una persona molto sincera", ha spiegato all'agenzia Adnkronos. "Mi sono fatta prendere la mano. Anche in puntata ho espresso le mie opinioni senza filtri e sono risultata cattiva. Potevo dire le cose in maniera più soft, sì, ma non ho offeso nessuno. E quello che si vede è solo una piccola parte di ore di girato".

La ristoratrice, nel corso del viaggio tra i quattro locali lombardi, ha assegnato ai colleghi voti bassi, tra 0 e 2, per le categorie menu, servizio, location, conto e piatto special. Nonché risparmiato commenti di disapprovazione e critiche aperte nei confronti degli altri concorrenti. Niente che non sia mai accaduto in passato davanti alle telecamere di Quattro Ristoranti, dove spesso e volentieri i partecipanti si accusano a vicenda di agire con troppa severità per mera strategia.

L'onda di odio online contro la ristoratrice

E quindi perché tutto questo astio, solo un mese dopo il tragico caso Giovanna Pedretti? "È stata arrogante, supponente, altezzosa. Le espressioni facciali poi veramente odiose. Un po' di umiltà e rispetto non guasta", recita uno dei commenti più morbidi sui social. "Rispetto per i colleghi. Questa ristoratrice si è comportata malissimo, chi credeva di essere? Non andrei mai a mangiare nel suo locale". E ancora. "La naturale conseguenza per come si è comportata in tv. Ha raccolto ciò che ha seminato, attaccando gli altri con maleducazione e cattiveria".

[…] "Io sono molto severa, con me stessa e con gli altri. Ma non sono la persona che si è vista durante le riprese", ha dichiarato del resto Ekla Vasconi davanti ai microfoni di Mantovauno. "Mi sarei data 0 pure io, in certi frangenti: quando ho sbagliato a portare le posate al tavolo di Alessandro Borghese, per esempio", le sue parole.

"Ma il programma lo rifarei comunque", ha precisato. "Forse affrontandolo con uno spirito più giocoso e sarcastico, meno serio e astioso". La risposta agli odiatori da tastiera? "Criticano tanto e puntano il dito, ma loro commenti non sono certo da meno rispetto al comportamento che ho tenuto nel programma".