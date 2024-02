PICCOLA STORIA TRISTE - FIORELLO METTE IN SCENA LA GAG-ATA CON TRAVOLTA; IL SIPARIETTO VIENE SPERNACCHIATO SUI SOCIAL; LO SHOWMAN ROSICA DA MORIRE E PER DISINNESCARE LE CRITICHE SI AUTO-INFILZA (“UNA DELLE GAG PIÙ TERRIFICANTI DELLA STORIA DELLA TELEVISIONE ITALIANA”); PER “CURARE” L’EGO FERITO DI FIORELLO ARRIVA IL BALSAMO DI RENATO FRANCO CHE, SUL “CORRIERE”, LO ALLISCIA CON UNA VALANGA DI COMPLIMENTI DAL GROUPIE ADORANTE - MA LE PAROLE PIU’ SINCERE LE USA FIORELLO: “MI GUARDO DA FUORI E MI DICO: MA IO CHE SO FARE? LA VERITÀ? MI SENTO ARTISTICAMENTE SOPRAVVALUTATO. GIURO. NON PENSO DI ESSERE COSÌ BRAVO, NON SONO ‘STO FENOMENO”

Comicità trasversale, che i denigratori definiscono innocua, senza tenere a mente la grande differenza tra satira e ironia. […] Per questo motivo Fiorello può dire quello che vuole: può attaccare Salvini o Sangiuliano, prendersela con Schlein o Fratoianni, ma il risultato non cambia, nessuno lo mette in croce. È questa la ragione per cui è l’unico che — da dentro — può scherzare sulla Rai senza che ogni volta si scateni un’interpellanza parlamentare. Il solo in grado di far sorridere a destra e sinistra.

[…]. Trasversale forse anche perché nella cabina elettorale è ondivago, non ha un’idea tetragona, un partito preso. «Non ho un voto fisso — aveva detto al direttore del Tg1 Chiocci —. Se mi piace una persona voto per quella persona. Le ultime tre volte ho votato due volte per uno schieramento e un’altra per un altro schieramento. Voto le idee, non l’appartenenza».

Il giudizio a sorpresa su Fiorello lo ha dato lui stesso: «Mi guardo da fuori e mi dico: ma io che so fare? La verità? Mi sento artisticamente sopravvalutato. Giuro. Non penso di essere così bravo, non sono ‘sto fenomeno. Ce ne sono molti migliori di me. Se penso alle imitazioni ne trovo almeno dieci più bravi. So cantare, ma l’Italia è un Paese di cantanti e ce ne sono almeno 190mila più dotati di me. Monologhista? Ci sono colleghi che mi danno una spanna. Gli altri sono più bravi, forse io sono più forte perché creo quello che altri non fanno, l’aspettativa, l’idea dell’evento».

Nell’elenco di quelli bravi in un talento, però dimentica — forse volutamente — la dote dell’improvvisazione e in questo il maestro, il numero uno, è lui. Sempre in grado di trasformare un dettaglio in un repertorio comico. «Amadeus Belzebù ha battuto il record di ascolti, ormai da cinque anni vive e bivacca qui a Sanremo. Pensate che ieri ha inaugurato un asilo, battezzato due bambini e segato due autovelox». La battuta in un lampo. […]

Ma ha dimostrato di essere un fuoriclasse anche quando cade. Fiorello ha avuto subito la lucidità di ammettere che il «numero» con John Travolta non era venuto granché («una delle gag più terrificanti della storia della televisione italiana», ha confessato subito dopo il fattaccio in diretta). Succede. Anche a chi non succede mai. Fiorello pensava che il ballo del qua qua con la star di Hollywood potesse avere risvolti ironici. È venuta male […] Un inciampo che gli ha fatto male, perché lui — perfezionista e pignolo — è il primo giudice severo di se stesso.

Ma un episodio non cambia il giudizio sulle ore e ore di divertimento che ha sempre regalato (quanti sarebbero in grado di andare in onda ogni giorno per un’ora come fa lui con VivaRai2?). Amadeus e Fiorello. Quinto Sanremo insieme. Ogni volta con una modalità diversa. Se all’inizio lo showman era la coperta di Linus su cui cullarsi, Amadeus con il tempo si è appropriato del «suo» Festival […] Ma accanto a lui c’è l’uomo che chiunque vorrebbe avere al suo fianco, perché ti fa fare bella figura anche quando magari ti accoltella con la lama dell’ironia. […]

