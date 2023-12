FLASH! – SE L’OPPOSIZIONE DI SINISTRA È SCOMPARSA, LA MAGGIORANZA DEL GOVERNO DI DESTRA STA A PEZZI: DOMANI RIUNIONE DI FORZA ITALIA CONTRO IL GOVERNO PER UNA PROROGA DEL SUPERBONUS. MA PER GIORGETTI "È IL PARLAMENTO A DECIDERE, MA IO SO QUALE È IL LIMITE OLTRE IL QUALE NON SI PUÒ ANDARE, QUESTA È LA REALTÀ DEI NUMERI" E IL SUPERBONUS "È COME UNA CENTRALE NUCLEARE CHE ANCORA NON RIUSCIAMO A GESTIRE". IL BORDELLO CONTINUA…