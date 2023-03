3 mar 2023 19:01

PICCOLO SCHERMO, EGO SMISURATI – CHI SONO I GIORNALISTI PIÙ NOTI IN ITALIA? SECONDO IL RISERVATISSIMO MONITORAGGIO DELLA RAI, SUL QUALE DAGOSPIA HA MESSO LE MANI, IN TESTA C’È BRUNO VESPA, CON IL 89.8% DI RICONOSCIBILITÀ, SEGUITO DA ALFONSO SIGNORINI (86%) E DA ENRICO MENTANA (81%). LILLI GRUBER, AL 70%, PRECEDUTA ANCHE DA PAOLO BROSIO (78%) – ALBERTO MATANO È QUASI 15 PUNTI SOTTO SALVO SOTTILE (53%). DIACO NON RAGGIUNGE IL 30% – LA “BELVA” FRANCESCA FAGNANI NELL'OTTOBRE 2022 (QUINDI PRIMA DEL PASSAGGIO A SANREMO) SEGNAVA IL 10.6% DI RICONOSCIMENTO – E IL “FENOMENO” SOCIAL ANDREA SCANZI NON RAGGIUNGE NEANCHE IL...