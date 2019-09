"DRUGHI" ALL'ULTIMO STADIO - RICATTO ALLA JUVE, DASPO PER 38 ULTRÀ BIANCONERI. PER 4 DI LORO (GRAZIE ALLA PRIMA ATTUAZIONE IN ITALIA DEL DECRETO SICUREZZA BIS) VARRÀ DIECI ANNI - E' LA PRIMA VOLTA CHE IL PROVVEDIMENTO HA UN'ESTENSIONE COSÌ LUNGA. PER ALCUNI DI LORO SCATTA ANCHE IL DIVIETO DI USARE IL CELLULARE DURANTE LA PARTITA...