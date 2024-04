PIERO, IL MÉNAGE A TROIS NO! – A ”BELVE” CHIAMBRETTI RICORDA UN’AVVENTURA EROTICA DISASTROSA: “ERAVAMO DUE MASCHI E UNA RAGAZZA, E ABBIAMO DETTO COME CI METTIAMO? IO ERO SOPRA LA RAGAZZA, MA VEDEVO LA FACCIA DEL MIO AMICO, ‘IL MOLLETTA’. GIÀ NON CI RIUSCIVO, NON ERO ‘TESO”, DICIAMO’. HO DETTO ‘RAGAZZI, FATE VOI’” – IL RITORNO IN RAI CON UN SUO PROGRAMMA: “LA RAI VIVE UNA SITUAZIONE DELICATA MA NON SARÒ CERTO IO A SALVARLA. SE AMADEUS È ANDATO VIA CI SARA’ UN MOTIVO…” – IL RICORDO DELLA MADRE, MORTA PER IL COVID: “HO LA SENSAZIONE DI AVERLA ACCANTO, ANCHE IN QUESTO MOMENTO” – VIDEO

L’irriverente Piero Chiambretti, dopo anni di assenza, torna in Rai e concede a Belve una divertente e intima intervista che parte col botto: “Il mio ritorno in Rai? Adesso è una situazione delicata, non possiamo negarlo, ma non salvo certo la Rai, la Rai si salva da sola”.

Sulla scelta di tornare in Rai, in controtendenza rispetto ai suoi colleghi, la Fagnani chiede “pensa che la Rai sia il posto più giusto dove stare?”, e Chiambretti risponde “Se devo chiudere spero di chiudere bene, dove ho cominciato. Adesso è una situazione delicata della Rai, non possiamo negarlo, non salvo certo la Rai, la Rai si salva da sola, però sono contento di trovarmi in una situazione già precaria, prima ancora di cominciare”.

La Fagnani a quel punto chiede: “L’addio di Amadeus la preoccupa o tutto sommato, diciamo, si libera uno spazio?” e Chiambretti: “Io credo che se qualcuno se ne va qualche motivo ci sarà… Che poi sia come dice qualcuno un libero pensiero o un libero mercato, questo lo lasciamo ai diretti interessati”. Per poi concludere con una battuta, fulminante, delle sue: “So che in queste ore anche il Papa ha firmato per la nove!”.

Momenti esilaranti quando si parla della vita privata, anzi intima, del conduttore: dalle terapie sessuali di gruppo degli anni Settanta, alle sue disavventure con il Viagra, fino a un poco erotico menage a trois: “Anni fa lei raccontò di un suo menage a trois… eravamo due maschi e una ragazza, e abbiamo detto come ci mettiamo?”... E Chiambretti, che ricorda tutto, risponde a una divertita Fagnani, senza tralasciare dettagli.

Tra i vari racconti di Piero Chiambretti non può mancare un ricordo della madre, scomparsa 4 anni fa a causa del Covid. E nel parlare di sua figlia Margherita, il conduttore rivela: “Vorrei avesse qualcosa di mia madre: il coraggio, l’orgoglio, la serietà, l’indipendenza. Vorrei che assomigliasse a lei”.

Infine, sulla sua assenza, commenta commosso: “Ho proprio una sensazione che non riesco a capire, ma è quella di averla accanto. Anche in questo momento, mi sembra che sia qui. Non so perché lo penso, perché non sono uno di quei mitomani, anzi, io non credo quasi a nulla… però io la sento qui”.

