1 set 2023 19:43

PIERSILVIO C'E' E DEL DEBBIO RADDOPPIA – MANOVRE IN CASA MEDIASET PER DARE PIU' SPAZIO A FORZA ITALIA (E MENO ALLA MELONI): DAL 17 SETTEMBRE AL 22 OTTOBRE IL TALK “DRITTO E ROVESCIO” ANDRÀ IN ONDA DUE VOLTE A SETTIMANA: OLTRE AL MERCOLEDÌ, ANCHE LA DOMENICA – CON IL MARTEDÌ OCCUPATO DA BIANCA BERLINGUER, “ZONA BIANCA” DI GIUSEPPE BRINDISI È COSTRETTA A PRENDERSI UNA PAUSA FINO AL 9 OTTOBRE, PER POI…