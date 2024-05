PILLOLE DI GOSSIP! L'ISOLA DEGLI SCAZZI: VLADIMIR LUXURIA, DOPO ATTACCHI E INSULTI, REPLICA A BENIGNO: "POTREI DENUNCIARLO MA NON LO FACCIO PERCHÉ SO CHE LA SUA SITUAZIONE ECONOMICA NON È FLORIDA – CHIARA FERRAGNI ATTRICE NEL FILM SUI MASERATI? IL PRODUTTORE IERVOLINO: “NON CONFERMO MA HA LE QUALITÀ” - MELISSA SATTA BECCATA DA “CHI” INSIEME A CARLO BERETTA IN VERSILIA: UN NUOVO AMORE PER ENTRAMBI DOPO BERRETTINI E DE LELLIS - MARICA PELLEGRINELLI ANNUNCIA LA NASCITA DELLA FIGLIA, LA PRIMA CON IL DJ OLANDESE WILLIAM DJOKO..

Ivan Rota per Dagospia

Vladimir Luxuria ha risposto all’ex naufrago Francesco Benigno dicendo che presto dirà la sua: “Non starò qui in silenzio”. Questo ha scatenato di nuovo l’ attore che ha risposto alla conduttrice de L’ Isola dei Famosi: “Il Vladimiro Guadagno ha scritto nella sua pagina che non starà zitta per una mia risposta ad un messaggio scritto da un suo fedelissimo davvero pesante offensivo e ricco di minacce verso di me…”

E poi: “…dichiari, in diverse interviste, di esserti prostituito per soldi, quindi parole tue, come le foto condivise da altri profili fatte sempre da te e non certo da me, mentre invece manca la prova relazionata da un medico dove attesta che io sia malato come tu asserisci pubblicamente, e che ha sconvolto tutti i miei cari moglie figli, parenti amici fan”.

Luxuria ribatte sui social: “Se la denunciassi, signor Benigno, probabilmente potrei spillarle dei soldi. Ma non lo faccio, soprattutto nel rispetto di tuo figlio, perché so che la situazione economica non è florida e non mi va di far pagare a lui cose nelle quali non c’entra nulla. Il mio unico avvocato sarà, come sempre, la mia coscienza. E adesso, caso signor Benigno, lei potrà scrivere quello che vuole sui social. Per me cala il silenzio”.

I nomi di Matteo Berrettini e Melissa Satta ancora accostati, ma solo per una racchetta. La showgirl ha postato uno scatto in cui gioca a tennis con una racchetta Head, una della linea prodotta dal tennista romano. Intanto Melissa Satta è stata di nuovo fotografata con Carlo Gusalli Beretta, l'ex fidanzato di Dayane Mello e Giulia De Lellis. Dopo il fine settimana a Madrid, la coppia é a Forte dei Marmi e la Satta ha persino provato a nascondersi davanti ai fotografi.

Rita Rusic sarà la testimone di Paolo Ciavarro alle nozze con Clizia Incorvaia: ricordiamo che al Grande Fratello Vip é stata la capoship della coppia.

Anna Pettinelli sui finalisti di Amici: “Credo che la finale se la meritino assolutamente ( i ballerini) Dustin e Marisol, Alessandra Celentano ha sempre degli allievi molto forti... Marisol è molto cresciuta. Parlando invece del canto, si merita la finale Petit sicuramente perché è sempre stato molto credibile…E poi a sorpresa, Sarah se la merita per la forza e la grinta. Lei è quella che è esplosa al serale”.

“Non si meritano la finale Mida, per i limiti che ho sempre ravvisato in lui dall’inizio, Mida è sempre la copia di altri… E nemmeno Holden si merita il serale. Ma Holden ha fatto il serale? Io non l’ho visto. Ha fatto un bellissimo pomeridiano, credibile, poi sul palco del serale tra la luce e la gente ed è il nulla, si è perso. Il niente, nessuna emozione…”

Antonio Vaglica, che ha partecipato a Sanremo Young e ha vinto l’ultima edizione di Italia’s Got Talent, ha trionfato alla prima puntata dell’’ Acchiappatalenti . Ha alle spalle un passato difficile: “…ho cominciato a parlare di me al femminile quando mia cugina ha capito tutto di me e si riferì con me al femminile, mi fece piacere e da allora l’ho usato…” E Flavio Insinna: “Gli auguro, le auguro di essere felice che non ha né maschile né femminile”.

Il nuovo programma di Milly Carlucci é una ratatouille: un fritto misto di vari programmi. Un incrocio tra Tu si que Vales, The Voice, Dalla strada al Palco e via elencando: era meglio fare Ballando con le Stelle on the Beach.

Ma la scaletta della finale dell’ Eurovision annunciata con la canzone Sinceramente di Annalisa? Purtroppo Angelina Mango (che ha incantato tutti intonando Imagine in sala stampa) per ora é data ottava dai bookmaker mentre Eden Golan è passata dal settimo posto al secondo e adesso Israele insegue Baby Lasagna della Croazia. Una classifica da film horror.

I consigli di Perla Vatiero, vincitrice del Grande Fratello, stanno facendo sbellicare i social: “Per una vita sana bisogna ridurre lo stress”, e poi: “Ho fatto la manicure, sono stanca”. Pensare che i telespettatori le abbiano fatto vincere il reality fa pensare.

Federica Della Volpe e Simone Candido sono la Pupa e il Secchione vincitori di questa disgraziata edizione del reality di Italia1: uno share del 5,87% crollato puntata dopo puntata al 4,10%. E pensare che l’editore aveva detto “riuscita per metà” la scorsa edizione presentata da Barbara D’ Urso che debuttò col 12,62% di share e finí con il 9,80%… Ogni programma “targato” D’ Urso senza di lei barcolla.

Marica Pellegrinelli, ex moglie di Eros Ramazzotti, é di nuovo diventata mamma. Il 29 aprile è nata Ariela Wilhelmina, frutto dell’amore con il compagno, il dj olandese William Djoko, ma solo ieri ne hanno dato l’ annuncio.

Nell’ aprile 2023 Vincent Cassel e la moglie Tina Kunakey si separano. Ora l’ attrice va alla grande con Simone Susinna di cui ricordiamo i discorsi surreali a L’ Isola dei Famosi. Tutti pensavano a un’ avventura e invece sono insieme da tempo. Dopo una cena al The Club Restaurant di Casa Cipriani, durante il Salone del Mobile, si sono diretti a bordo della Lamborghini Urus dell’ ex naufrago al Grand Hotel et de Milan dove avrebbero trascorso la notte insieme. Nella stanza dedicata a Maria Callas.

L’ account VeryInutilPeople, sempre informatissimo, ha parlato del debutto di Chiara Ferragni come attrice. Si tratterebbe di una produzione italo-americana sulla vita dei fratelli Maserati: Chiara interpreterà la moglie di uno dei protagonisti, secondo le prime anticipazioni. Ma la conferma che qualcosa, nella carriera di Ferragni, sta succedendo , l'ha data il produttore Andrea Iervolino, CEO della casa di produzione Iervolino & Lady Bacardi Entertainment al lavoro sul film che si intitola Maserati a racing Life. Il produttore, pur spendendo parole di stima per la Ferragni, non ha ancora confermato.

Il Grande Fratello continua a far discutere: Beatrice Luzzi, accusata da un fan di essersi prestata a del "becero gossip" con il flirt con Giuseppe Garibaldi, ha risposto sibillina: "Io mi alleno sempre tanto a non avere aspettative, ne ha parlato anche Giulia Salemi…” Luzzi ha inoltre dichiarato di avere un legame ancestrale, una magia che la lega a Giuseppe e che si stanno risentendo ogni tanto.

