PILLOLE DI GOSSIP! ALEX NUCCETELLI, AMICO DI TOTTI, PARLA DELLA “FREQUENTAZIONE INTIMA” TRA CRISTIANO IOVINO E ILARY: “LA VERITA’ STA VENENDO A GALLA” - FEDEZ LANCIA L’ALLARME SUGLI ENZIMI PANCREATICI E IL MINISTERO RISPONDE - MENGONI DICE CHE NON RIESCE PIU’ A INNAMORARSI – LA STOCCATA DI ANTONELLA FIORDELISI A ANNA PETTINELLI - "GF HOT" CON PERLA CHE PASSA LA NOTTE A LETTO CON GIUSEPPE GARIBALDI - ORNELLA VANONI E CALIFANO – LA BORDATA DI LORETTA GOGGI A ALESSANDRA AMOROSO. MA…

Ivan Rota per Dagospia

Britney Spears si è scusata pubblicamente con Justin Timberlake per alcune cose che ha scritto nel suo libro The Woman in Me. Britney: “Voglio scusarmi per alcune delle cose che ho scritto nel mio libro. E chiedo scusa se ho offeso delle persone a cui tengo sinceramente, mi dispiace profondamente. Volevo anche dire che sono innamorata della nuova canzone di Justin Timberlake “Selfish”.

Nonostante le canzoni straromantiche, Marco Mengoni dichiara di essere single. “Non riesco più a innamorarmi”

Anthony Delon, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo: "Papà è un po' stanco. Non è vero che vuole farla finita, sono storie dei giornali. Ho interrotto le cure di papà, é vero, ma questo trattamento non era vitale. È un palliativo. La settimana scorsa abbiamo parlato con il medico ed eravamo tutti d'accordo nell'interrompere le cure. Io, mia sorella Anouchka, mio fratello e mio padre” Solo che la sorella dice il contrario.

Paolo Giordano: “Fedez denuncia la carenza di enzimi pancreatici e il ministero interviene a spiegare meglio una situazione che ai cittadini era stata spiegata poco e male. Quando gli influencer fanno bene gli influencer”.

Antonella Fiordelisi non ha amato il tweet che Anna Pettinelli fece durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip. La professoressa di Amici scrisse: “Sono sempre dalla parte delle donne o quasi. Il quasi si chiama Antonella Fiordelisi“. Un tweet a cui l’ex gieffina ha risposto storpiando il cognome della donna: “Sono dalla parte di tutti i professori di Amici, o quasi, il quasi si chiama Anna Pettirosso“. Quasi un anno dopo…

Ornella Vanoni a Che Tempo che Fa: “Non dico piú cazzo, ora dico pene.” E poi se la prende con Rosanna Fratello e Gilda Giuliani che hanno fatto due canzoni e un agente le aveva preferite a lei. E infine: “Non ho mai fatto l’amore con Franco Califano.”

Ai confini della realtà. La sorella di Massimiliano Varrese: “mi chiedo cosa abbia fatto mio fratello di così tanto grave. Ha semplicemente risposto alle provocazioni di Beatrice Luzzi che erano molte di più e non sono state fatte notare”

Ma perché i parenti non stanno zitti? Non ricordano cosa ha fatto? Persino Jessica Notaro e Valentina Pitzalis si scagliarono contro Varrese per “la manipolazione e il narcisismo patologico” e ne avevano chiesto la squalifica.

A Tali e Quali, Loretta Goggi contro Alessandra Amoroso: “Ad Amici fece una faccia schifata quando le dissero di cantare ‘Maledetta Primavera’”. Ma qualcosa non va. La verità è che la cantante in partenza per il Festival di Sanremo non ha mai cantato (e mai le è stato proposto di cantare) 'Maledetta Primavera'. Che sia avvenuto uno “scambio di persona” nel discorso di Loretta Goggi?

Tutto questo è tornato a galla grazie alle riprese di Sei nell’anima, il film sulla storia di Gianna Nannini. La notizia che Andrea Delogu potrebbe interpretare Mara Maionchi nel biopic di Rai 1 dedicato all’artista ha riportato alla luce il grande legame tra le due artiste

Al GF, Anita, la Plurilaureata: "Io volevo l'ombelico così,non come ce l'ho io, mia mamma me l'ha tagliato male.”Grecia le spiega che non sono le mamme a tagliare l'ombelico ma i medici.Ma nemmeno alle elementari altro che lauree.Ma chi li ha fatti i casting?

Stefano: "quando tu e Perla parlate si girano via tutte le telecamere". Beatrice: "…via? che cattivi che sono, mi divertirò, non hanno ancora visto niente.”

Lunedì quando manderanno la clip di Bea che dice che Perla e Greta sono "professioniste" inteso che ci sanno fare perché sanno come ragionano i social, cosa capirà il resto della casa: professioniste = delle poco di buon. Scommettiamo?

La luzzi definisce la situazione di Mirko, Perla e Greta una sceneggiatura scritta da Maria De Filippi. Ora Maria anche regista m

Il discordo di Beatrice Luzzi é semplicissimo: se lei da eterosessuale non esclude a prescindere una pulsione per una donna si chiede come mai un omosessuale non potrebbe provare una pulsione per una donna. Dov’è l’insulto in questo pensiero?

Alex Nuccetelli, amico fraterno di Francesco Totti, dice ancora una volta la sua. A Il Messaggero, il pr romano ha parlato di Ilary Blasi dopo le dichiarazioni di Cristiano Iovino (non è stato solo un caffè con la Blasi, ma una frequentazione intima).

"La verità sta venendo a galla - ha dichiarato l'imprenditore romano Nuccetelli, che più volte ha parlato sulla separazione dei due ex coniugi Totti - Oltre a rilasciare una mezza intervista, per la quale era stato costretto per alcune cose che erano accadute, ora si sta celando dietro il silenzio con grande signorilità. È la conferma di quello che ho sempre sostenuto ed è solo la punta dell’iceberg. Di verità ne so molte. Vivo Francesco nel quotidiano. Totti è una persona sensibile e non era preparato a nulla di tutto questo. È stato l’ultimo a rendersi conto di quello che stava succedendo. A noi amici, che eravamo più attenti ad alcune situazioni, veniva spontaneo dargli qualche input. La sua compagna era la mamma dei suoi figli. Per lui era una figura eterea. E quello che gli è capitato dopo aver smesso di giocare a pallone, ossia l’assenza di un coinvolgimento soprattutto psicologico della persona da cui si aspettava di più, lo ha molto destabilizzato". Parlando di Iovino, Alex ha dichiarato: ”Credo a lui, lo conosco”

GF hot 1: Secondo me anche Perla si è accorta che Greta spingeva con il gomito sul pacco di Vittorio…

GF hot: Max Varrese ‘che hai combinato con Perla a letto’, Giuseppe Garibaldi ‘tutto quello che non ho fatto in questi 5 mesi’

No vabbé, la mamma esibizionista di Greta é passata da Instagram pure a Tik Tok dicendo “che hai fatto nella vita?” all’attrice, regista, scrittrice, autrice ed attivista Beatrice Luzzi per chiudere in bellezza con “CARA PERLINA” che ha dato della escort rifattona a sua figlia.

Paola & Chiara dopo La Réunion con Furore a Sanremo23 saranno protagoniste anche a Sanremo2024: conduttrici del PrimaFestival dal 3 al 10 Febbraio,

ospiti il giovedì con un loro concerto in piazza, ospiti della serata cover in feat con i Ricchi e Poveri.

