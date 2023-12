PILLOLE DI GOSSIP! ALLEGRI MEJO DI ROCKY! DOPO IL GOL DI GATTI "ACCIUGHINA" URLA AL VICE LANDUCCI: "TI DO UN CAZZOTTO E TI SFONDO" – TOTTI E QUEL LIKE ALLA PARODIA DI FIORELLO DI “UNICA”, IL DOC DI ILARY (VIDEO) – IL JET PRIVATO DI WANDA: TANTO PAGA ICARDI! – LORENZO TANO IN LOVE CON LUCREZIA LANDO - I FAN PREOCCUPATI PER LA SALUTE DI BRITNEY SPEARS CHE SI MOSTRA NUDA, TANTO PER CAMBIARE, SUI SOCIAL – LA SEXY SORPRESA NATALIZIA DI CECILIA RODRIGUEZ A MOSER – TUTTO SUL "GRANDE FRATELLO" E SULLE DOTI "NASCOSTE" DI MIRKO BRUNETTI CHE SOMIGLIA A MORANDI NEI MUSICARELLI…

Tutta la verità, nient'altro che la verità la trovi sul nuovo docu-film di Rosario @Fiorello ? #Unico ? In escluisiva su ''Raiflix'' Come scambiare la bresaola per un etto di prosciutto può stravolgerti l'esistenza. #VIVARAI2 pic.twitter.com/cH2VQ6lABA — Viva Rai 2 (@ViVaRai2Off) November 30, 2023

Ivan Rota per Dagospia

Allegri mejo di Rocky! Il tecnico bianconero, che si era infuriato per la rete di Valentin Carboni del Monza ("Ma come si fa a prendere un gol così?") ha esultato al gol partita di Gatti prendendosela con il malcapitato vice Landucci, a cui ha urlato in faccia “ti do un cazzotto e ti sfondo!

L'ultimo gesto di Totti non è passato inosservato: l’ex capitano giallorosso ha messo un bel like alla parodia di Fiorello di Unica, il docufilm Netflix in cui Ilary parla del tradimento dell'ex marito.

Air Wandita. Dopo ogni puntata di “Ballando”, anziché riposarsi, Wanda vola dalla sua famiglia in Turchia con un jet privato. L’aereo è pagato da suo marito, Mauro Icardi

Lorenzo Tano, ospite da Eleonora Daniele a Storie Italiane parla del suo rapporto con Lucrezia Lando a Ballando con le Stelle: “Se nel ballo c’è un valore aggiunto se c’è feeling? Sì e tra noi tutto é nato da lì. I primi giorni siamo andati a pranzo e abbiamo parlato molto. Lei mi ha confermato che era fondamentale avere qualche tipo di confessione e poi piano piano si è sviluppato tutto e l’abbiamo avuta“.

La Daniele ha chiesto alla ragazza di precisare prima che si iniziasse a parlare di molestie e lei : “Certamente per ballare al meglio c’è bisogno di molta sintonia e anche di feeling. Poi che due persone si trovino bene oltre la danza quello è soggettivo e dipende se succede o no.”

Questa sera non una, ma ben due eliminazioni a Ballando con le Stelle. Ballerini per una notte saranno gli attori di Mare Fuori, Maria Esposito e Antonio Orefice insieme a Mattia Zenzola, vincitore di Amici.

Gwyneth Paltrow ha postato su Instagram una foto mano nella mano con Dakota Johnson. La star di Shakespeare in Love ha un legame profondo con la fidanzata del suo ex marito Chris Martin, leader dei Coldplay. Una famiglia allargata.

I fan sono di nuovo preoccupati per la salute di Britney Spears. La cantante è mostrata su Instagram nuovamente senza niente addosso a parte una collana girocollo nera. Nel video, fotocamera al volto, mostra i denti, e inquadra dettagli del suo corpo nudo.

Cecilia Rodriguez indossa lingerie a tema natalizio mentre aspetta che il suo Ignazio Moser rincasi. Il ragazzo appena rientrato non crede ai suoi occhi, riprende con lo smartphone, condivide nelle sue storie sul social e scrive: “Rientro a casa per pranzo… Ed è subito regalo di Natale”.

Chiara Ferragni, in viaggio in India viene riconosciuta da pochi, ma in tanti le chiedono un selfie: "La cosa più divertente è che qui ci sono sì alcune persone che mi riconoscono e mi chiedono le foto, ma tantissimi che non hanno idea di chi io sia, però, visto che sono bionda, occhi azzurri, e quindi proprio strana per loro, mi chiedono la foto.”

Il Grande Fratello può diventare come Casa Vianello con Mirko e Perla che a letto si avvicinano e poi si allontanano . Quando ha tentato di baciarla mentre lavava i piatti, Perla gli ha risposto: “Eh dai non fare sempre ste cose ti prego, queste robe non mi piacciono e lo sai benissimo, non è che sono cambiata del tutto“.

Ma che cos’ha di tanto interessante questo Mirko Brunetti che ricorda Gianni Morandi quando interpretava il militare nei musicarelli? Gli amici della palestra dicono che abbia doti nascoste…

Ma che dice? Perla Vatiero si incaglia in una sterile conversazione con Giuseppe Garibaldi e Marco Maddaloni. Sostiene che i ragazzi di trent’anni hanno piú valori delle ragazze. La cosa ha scatenato gli webeti.

Scontro tra titani. Letizia Petris : “Beatrice posso dirti che sono più di tre mesi che non ti vedo felice, sei sempre incazzata”. Beatrice Luzzi: “Tu sei una stronza a dire che sono tre mesi che sono incazzata, semmai sei tu che piangi da tre mesi”. Si preparano per stasera…

