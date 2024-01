PILLOLE DI GOSSIP! ALTRO CHE SPINALBESE E DE MARTINO: L’EX GIEFFINA ANTONELLA FIORDELISI IN LOVE COL PORTIERE DEL TOTTENHAM GUGLIELMO VICARIO – PAOLO GIORDANO SUL CASO SELVAGGIA-PEDRETTI – TUTTO SUL “GRANDE FRATELLO” - CRISTINA PLEVANI, VINCITRICE DELLA PRIMA EDIZIONE: “ NON COMMENTERÒ PIÚ QUESTO GF, TUTTI ACIDI. IO SONO STATA FORTUNATA: NON C’ERANO I SOCIAL…” - GIANMARCO TAMBERI NELLA BUFERA PER ALCUNE FOTO CONDIVISE SU INSTAGRAM IN CUI GIOCA CON UN CUCCIOLO DI LEONE. IL BOTTA E RISPOSTA CON L’ETOLOGA…

Ivan Rota per Dagospia

antonella fiordelisi

È amore tra Antonella Fiordelisi e Guglielmo Vicario. la modella e influencer, con un passato nella schema, ha confermato sui social il flirt con il portiere del Tottenham. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha pubblicato tra le sue storie Instagram una foto delle sue gambe allungate e adagiate su quelle di un uomo in una macchina di lusso: "Finalmente frequento una persona che mi piace per davvero, con cui sto bene".

Ieri la stampa ha ascoltato i brani che parteciperanno al Festival e i giornalisti hanno giá decretato la loro canzone preferita. Pazza di Loredana Berté ha avuto dei commenti entusiastici: “Miglior pezzo!”, “Energia pura!”, “Podio subito!” La tigre colpisce ancora.

Al settimo cielo Clizia Incorvaia che racconta in tv la proposta di nozze di Paolo Ciavarro. A Verissimo rivela: “Il 31 dicembre, il piccolo Gabriele (loro figlio) mi ha portato l’anello”. E’ stato magico. La 43enne e e il 32enne si sposeranno il prossimo 11 ottobre.

guglielmo vicario

“Tornerà il tempo in cui si penserà due volte prima di fare accuse. E, quando si faranno accuse, saranno serie e motivate e penalmente rilevanti”: questo le parole di Paolo Giordano sul caso di Giovanna Pedretti e simili.

Gianmarco Tamberi nella bufera per alcune foto condivise su Instagram in cui gioca con un cucciolo di leone. "Amore a prima vista", ha scritto il campione olimpico. L'etologa Chiara Grasso, ha rimproverato l'atleta spiegando i motivi per i quali il suo atteggiamento è errato. “Tutte le strutture in cui sono ospitati animali selvatici in cattività e in cui è possibile interagire con loro non sono veri centri di recupero, questo poiché gli animali selvatici anche se recuperati (sempre che lo siano davvero) e anche se non possono essere reinseriti in natura non devono MAI interagire con l'essere umano. In alcun modo". La replica di Tamberi: "Tutti noi non avevamo la più pallida idea che questi centri di recupero non fossero in realtà tali”

antonella fiordelisi

Grande Fratello. É rimasta di sasso Beatrice Luzzi, colpevole di aver fatto notare ad Alfonso Signorini per non aver dato la parola a Vittorio circa la situazione dei gruppi in Casa. "Se non gli ho dato la parola è perché in questo momento non mi interessa. Se poi vuoi venire a condurre tu", ha replicato scocciato il conduttore.

Forse era nervoso perché il Grande Fratello andrá in onda il prossimo martedí. Continui cambi di programmazione che gli hanno fatto dire in apertura di puntata: “Il programma piú “ballerino” del palinsesto.”

Di Anita ci sarebbe tanto da dire. E il Grande Fratello che fa? Linea della vita e sorpresa del fratello: niente sulle sue premonizioni, dei suoi colloqui con l’autore. Viene mostrato un inutile diverbio tra Grecia Colmenares e Beatrice Luzzi. Troppo lungo il pezzo con la visita del figlio a Fiordaliso. Lei pensava che il suo Kiki fosse a Bangkok.

cristina plevani

Nessun provvedimento per Rosy Chin che stacca il microfono quando vuole. Punito solo Stefano Miele per aver spoilerato sulle percentuali delle preferenze: lui dritto al televoto. Chi ha detto a una donna: “Le urino addosso” ha ricevuto solo una tirata d’ orecchie.

Cesara Buonamici: “…a me la storia di Paolo e Letizia sembra robusta”. Forse l’opinionista era intenta a vedere La Storia su Rai Uno. Non si puó sentire cose fuori dal mondo ogni puntata. O é tutto scritto? In ogni caso una puntata buonista e edulcorata sino alla noia.

E ancora Buonamici versus Luzzi: “…provo personalmente un po' di fastidio quando una donna attacca un'altra donna, soprattutto quando si utilizzano degli elementi di denigrazione tipicamente maschili.” Ma stava parlando di se stessa?

antonella fiordelisi 3

Beatrice Luzzi su Paolo e Letizia dice a Fiordaliso: “Se sono loro i primi a dire che non sono innamorati, per mesi tu hai detto che stavano a gioca. L’altra sera sono stati brutti, brutti,brutti.. che sono intoccabili !?”

Cristina Plevani, vincitrice del primo Grande Fratello: “ Non commenteró piú questo GF, tutti acidi. Io sono stata fortunata: non c’erano i social, questo era il bello della mia edizione e le tifoserie erano più educate.”

Comunque una puntata del piffero. Alfonso Signorini avvelenato con Beatrice Luzzi, Sergio fatto passare per bullo e Stefano per presuntuoso. Tutti gli altri santi, compresi quei due doppiogiochisti di Fiordaliso e Marco Maddaloni. Ma a che gioco stanno giocando?

Strano sfogo di Massimiliano Varrese su Mirko: “…In tanti anni di carriera ne ho visti tanti di Mirko che passavano. Tanti che come lui non hanno mantenuto i piedi a terra. Spero che lui faccia molta attenzione, me lo auguro per lui. Così non si farà male. Perché se parlo c’è un motivo. In 30 anni ne ho visti passare di Mirko”.

Eliminata Rosanna Fratello accompagnata alla porta sulle note di T’amo T’amo scritta anni orsono per lei da Cristiano Malgioglio. In nomination anche Sergio, Federico e Beatrice.

antonella fiordelisi antonella fiordelisi antonella fiordelisi antonella fiordelisi antonella fiordelisi antonella fiordelisi antonella fiordelisi 1 antonella fiordelisi fiordelisi antonella fiordelisi 5 antonella fiordelisi